Aktien New York Schluss: Dow stabil - Tech-Aktien und Nvidia erneut schwach

NEW YORK (dpa-AFX) - Kurz vor der mit Spannung erwarteten Quartalsbilanz des Chip-Giganten Nvidia am Mittwoch haben die Investoren an den US-Börsen am Dienstag Vorsicht walten lassen. Der Leitindex Dow Jones Industrial konnte zwar moderat zulegen, ansonsten überwogen aber die Kursverluste. Nvidia-Aktien setzten die jüngste Verluststrecke fort, und mit ihnen andere Tech-Schwergewichte.

Der Dow gewann am Ende 0,37 Prozent auf 43.621,16 Punkte. Rückenwind erhielt der Index vor allem von konsumnahen Aktien der "Old Economy" wie Home Depot, Walmart, Johnson & Johnson , Procter & Gamble und McDonalds .

Der marktbreite S&P 500 gab dagegen um 0,47 Prozent auf 5.955,25 Zähler nach. Der Nasdaq 100 geriet stärker unter Druck und verlor 1,24 Prozent auf 21.087,25 Punkte./bek/he