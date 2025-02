Ina Invest AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Ina Invest publiziert Eckwerte zum Jahresergebnis 2024



26.02.2025 / 06:35 CET/CEST

Glattpark (Opfikon), 26. Februar 2025 – Ina Invest erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Gesamterlös von CHF 35.6 Mio. Dieser setzt sich zusammen aus dem betrieblichen Ertrag von CHF 20.2 Mio. und einen Erfolg aus Marktwertveränderungen von CHF 15.4 Mio. Das Betriebsergebnis (EBIT) inklusive Marktwertveränderungen und vor Sonderfaktoren erreichte

CHF 20.4 Mio.

Durch die Auflösung des langfristigen Rahmen- und Dienstleistungsvertrags mit Implenia entstand ein Einmaleffekt von CHF -34.7 Mio. Als Folge dieser einmaligen Ergebnisbelastung resultierte für das Geschäftsjahr 2024 ein ausgewiesener EBIT von CHF -14.2 Mio. und ein Reinverlust von CHF -17.4 Mio.

Das Immobilienportfolio von Ina Invest erreichte per Ende 2024 einen Marktwert von CHF 862 Mio. Das Eigenkapital betrug zum Jahresende CHF 395.8 Mio. Der NAV je Aktie belief sich auf CHF 21.98.

Die heutige Bekanntgabe der Eckwerte 2024 erfolgt vor dem Hintergrund der zeitgleichen Publikation des Jahresabschlusses 2024 der Implenia AG. Dieser beinhaltet auch gewisse Finanzinformationen von Ina Invest, an der Implenia eine bedeutende Beteiligung hält. Diese Finanzinformationen können dem Geschäftsbericht von Implenia entnommen werden.

Detaillierte Informationen zum Jahresergebnis 2024 wird Ina Invest am 28. Februar 2025 kommunizieren.

Finanzkalender 28. Februar 2025 Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz zum Jahresergebnis 2024 31. März 2025 Ordentliche Generalversammlung

Kontakt für Investoren und Analysten

Marc Pointet, CEO

T +41 44 552 97 17

investors@ina-invest.com



Kontakt für Medien

Corporate Communications

T +41 44 552 97 27

communications@ina-invest.com

Ina Invest ist ein unabhängiges Schweizer Immobilienunternehmen und entwickelt nachhaltigen Wohn-, Arbeits- und Lebensraum mit Fokus auf hybride Immobilien, die langfristige Nutzungsflexibilität und Rentabilität gewährleisten. Entstanden als Spin-off von Implenia, hält Ina Invest heute eines der grössten und potenzialstärksten Entwicklungsportfolios der Schweiz. Die Immobilien sind von hoher Standortqualität und weisen einen differenzierten Nutzungsmix auf. Ina Invest plant, weiter zu investieren und zu wachsen und dabei eine überdurchschnittliche Entwicklungsquote sowie mindestens 50% Wohnanteil beizubehalten. Dank eines holistischen Einbezugs der Nachhaltigkeit über alle Phasen der Wertschöpfungskette hinweg erfüllt Ina Invest höchste Nachhaltigkeitsstandards und ist laut GRESB Real Estate Development Benchmark-Analyse eines der nachhaltigsten Unternehmen seiner Peer-Gruppe in Westeuropa. Ina Invest ist seit Juni 2020 an der SIX Swiss Exchange kotiert (INA, CH0524026959). Weitere Informationen unter ina-invest.com.

