Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht. Aber auch „spezielle Situationen“ beleuchtet Martin immer wieder in diesem Videoformat.

Heute geht es um die Aktie von Axon Enterprise. Der Hersteller der Taser und Anbieter cloudbasiertem Beweismittelmanagements musste in den letzten Tagen einiges einstecken. So wurde die Marktkapitalisierung in fünf Handelstagen um rund ein Drittel geschmälert. Ein regelrechter Crash, getrieben durch zwei Analysten-Downgrades. Es ist also an der Zeit, zu beleuchten, ob dieser Abverkauf gerechtfertigt war oder ob hier nun eher „shopping-season“ angesagt ist. Zumal die gemeldeten Quartalsergebnisse gewohnt gut und der Ausblick absolut solide waren.

Martin kommt demzufolge auch zu einem klaren Statement.