ROUNDUP 2: Fresenius zahlt nach Gewinnsprung wieder Dividende - Aktie Dax-Spitze

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Gute Geschäfte mit seinen Kliniken und der Generikatochter Kabi haben Fresenius im vergangenen Jahr mehr Gewinn gebracht. Zudem trägt der jahrelange Konzernumbau Früchte. Im Schlussquartal verdiente das Dax-Unternehmen überraschend viel, obwohl die inzwischen ausgelaufenen Energiehilfen für Deutschlands größte Krankenhausgesellschaft Helios dort auf das operative Ergebnis drückten. Die Anleger bekommen nun erstmals wieder eine Dividende von einem Euro, nachdem sie im Vorjahr wegen der Energiehilfen leer ausgegangen waren. 2025 sollen Umsatz und Ergebnis weiter anziehen, wie Fresenius-Chef Michael Sen am Mittwoch in Bad Homburg ankündigte.

Die Fresenius-Aktie kletterte auf die Nachrichten deutlich und notierte zuletzt knapp 8 Prozent höher. Damit besetzte sie den Spitzenplatz im Dax. Analysten lobten insbesondere die Dividende und den Ausblick.

Der Konzern starte in die nächste Phase seines Wachstumsplans, führte Konzernchef Sen auf der Bilanzpressekonferenz aus. In diesem und in den kommenden Jahren liege der Fokus auf einer verstärkten Entschuldung und der Steigerung der Produktivität, so der Manager. Zugleich will der Konzern in sein organisches Wachstum investieren und das bestehende Portfolio durch mehr Innovationen ausbauen. An der Beteiligung am Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) will Sen derweil weiter festhalten. Es handele sich um ein "schönes Investment mit Wertpotenzial", bekräftigte er frühere Aussagen.

Angepeilt ist für 2025 ein organisches Umsatzplus von vier bis sechs Prozent; das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) soll zu konstanten Wechselkursen um drei bis sieben Prozent wachsen. Neben einer noch voraussichtlich noch höheren Profitabilität bei Kabi soll dazu auch ein Sparprogramm bei Helios beitragen, das in diesem Jahr sich mit rund 100 Millionen Euro positiv auf das Ergebnis im Tagesgeschäft der deutschen Kliniken auswirken soll. Wirkung solle es vor allem ab der zweiten Jahreshälfte zeigen, wie Finanzchefin Sara Hennicken sagte.

Fresenius will dazu Prozesse im Klinikalltag optimieren, etwa durch kürzere Verweilzeiten und ein besseres Management der Patientenströme. Auch gehöre die weitere Clusterisierung - also Zentralisierung von Kliniken nach medizinischen Fachbereichen - zum Vorhaben. Zudem wird im Einkauf der Rotstift angesetzt, um dort weitere Synergien zu heben. Patientenferne Bereiche wie etwa die IT sollen modernisiert und zentralisiert werden - hier könne es auch "personelle Anpassungen geben", sagte Sen, ohne genaue Zahlen zu nennen. "Wir werden in einen sehr konstruktiven Dialog mit unserer Sozialpartnerschaft gehen", sagte der Manager und betonte zugleich, Helios wachse personell zugleich an anderer Stelle, etwa beim Fachpersonal in den Kliniken.

Beim Portfolioausbau setzt Fresenius im Klinikgeschäft auf Investitionen in die Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI). Bei der Arzneitochter Kabi will der Konzern vor allem in den Wachstumsmarkt der biotechnologisch hergestellten Nachahmerprodukte (Biosimilars) investieren - etwa in der eigenen Forschung und Entwicklung, aber auch durch die Einlizensierung von Molekülen anderer Unternehmen.

Fresenius hat bereits Jahre des Umbaus hinter sich. Dem Gesundheitskonzern machte nicht nur die Corona-Pandemie zu schaffen, sondern auch ein teils misslungener Übernahmekurs, der eine hohe Verschuldung bescherte. Der seit Oktober 2022 amtierende Fresenius-Chef Sen hatte dazu einen radikalen Umbau angestoßen. Der Dax-Konzern konzentriert sich mittlerweile nur noch auf zwei Unternehmensbereiche - den Arznei- und Medizintechnikhersteller Kabi und Europas größte Klinikgesellschaft Helios. Mehrere Geschäftsteile wurden verkauft, darunter die Kinderwunsch-Klinikkette Eugin und die österreichische Beteiligung Vamed. Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) ist seit November 2023 vom Konzern entflochten und wird mit knapp einem Drittel nur noch als Finanzbeteiligung geführt.

Hinzu kam unter Sen ein tiefgreifendes Sparprogramm, das bislang besser lief als geplant. Auch der ehemals hohe Schuldenberg ist inzwischen geschrumpft. Ende 2024 erreichte er den niedrigsten Stand seit sieben Jahren. Das Management will die Verbindlichkeiten nun noch weiter drücken als bisher geplant.

Im vergangenen Jahr konnte Fresenius seinen Umsatz konzernweit um sechs Prozent auf gut 21,5 Milliarden Euro steigern, organisch lag das Plus bei acht Prozent. Das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog zu konstanten Wechselkursen um 10 Prozent auf knapp 2,5 Milliarden Euro an. Unter dem Strich verdiente Fresenius abseits der Finanzbeteiligung am Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) 1,46 Milliarden Euro, nach 1,3 Milliarden Euro ein Jahr zuvor.

Der neuen Zollpolitik in den USA sieht Sen unterdessen noch gelassen entgegen. Die meisten Produkte, die der Konzern in den Vereinigten Staaten, vertreibe, seien essenziell und lebensnotwendig, wie etwa Infusionslösungen. "Damit sind wir gut aufgestellt." Zudem böten Nachahmermedikamente wie die von Kabi der US-Regierung einen guten Hebel, um die immensen Kosten im Gesundheitssystem weiter zu senken./tav/nas/stk