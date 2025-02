Aktien New York Schluss: Nvidia-Schwäche drückt Nasdaq in Richtung Jahrestief

NEW YORK (dpa-AFX) - Hohe Kurseinbußen der Nvidia -Aktien nach der Quartalsbilanz des Chipgiganten haben am Donnerstag die technologielastige Nasdaq-Börse schwer belastet. Der Auswahlindex Nasdaq 100 , in dem das Unternehmen hinter Apple das zweitgrößte Gewicht hat, fiel um 2,75 Prozent auf 20.550,95 Punkte und vermied nur denkbar knapp ein Jahrestief. Denn Nvidia zog auch andere Chip-Aktien wie Applied Materials , ASML , Broadcom und Micron mit nach unten.

Schon vor dem Börsenstart hatten zudem Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu Importzöllen für Zurückhaltung an den US-Aktienmärkten gesorgt. Dieser kündigte an, dass die angedrohten Zölle gegen Kanada und Mexiko von bis zu 25 Prozent - wie ursprünglich geplant - am 4. März in Kraft treten sollen. Auch die Zusatzzölle auf Importe aus China von 10 Prozent sollen am 4. März zur Geltung kommen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich mit einem Abschlag von 0,45 Prozent auf 43.239,50 Zähler deutlich besser als der Nasdaq 100. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,59 Prozent und schloss mit 5.861,57 Punkten./bek/he