Befesa bleibt nach starkem Schlussquartal zuversichtlich für 2025

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Industrie-Recycler Befesa hat das vergangene Jahr mit einem überraschend starken Schlussquartal beendet. Auf Jahressicht sei dadurch das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) um 17 Prozent auf 213,4 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag auf Basis vorläufiger Berechnungen in Luxemburg mit. Der Umsatz kletterte in den zwölf Monaten im Vergleich zum Vorjahr um rund fünf Prozent auf 1,24 Milliarden Euro.

Zum Jahresende habe Befesa unter anderem von gestiegenen Zinkpreisen und soliden Absatzmengen profitiert, hieß es. Zudem habe der Konzern seine Betriebskosten im Bereich Stahlstaub optimieren können. Es sei das beste vierte Quartal in der Geschichte des Unternehmens gewesen. Dennoch sollen die Anleger erneut eine niedrigere Dividende erhalten: Befesa will 0,64 Euro je Aktie ausschütten, nachdem die Dividende für 2023 massiv auf 0,73 Euro gekürzt worden war.

Für das neue Jahr bleibt das Management weiterhin zuversichtlich und bestätigte seine Prognose für ein starkes zweistelliges Wachstum beim operativen Ergebnis. "Wir sind sehr zuversichtlich in Bezug auf den Ausblick für 2025, der durch bessere Zinkabsicherungen, höhere Stahlstaubvolumen in den USA und kontinuierliche operative Verbesserungen in unserer Zinkraffination untermauert wird", sagte Konzernchef Asier Zarraonandia laut Mitteilung. "Dies wird zu einem weiteren starken Jahr führen."/tav/stk