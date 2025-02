Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Anleihen erlebten im Februar ein starkes Comeback. US-Bonds haben sich, kurz vor dem Februarende, sogar besser entwickelt als die großen amerikanischen Aktienmarktindizes, die auf einen Monatsverlust zusteuern. Hintergrund sind schwache Konjunkturdaten auf beiden Seiten des Atlantiks. Hierzulande zeigte der ifo-Geschäftsklimaindex, dass die Unternehmen unzufriedener mit den laufenden Geschäften waren, allerdings hellten sich die Erwartungen etwas auf. In den USA nahm das Konsumentenvertrauen im Februar unerwartet deutlich ab, was eine schwache Binnenkonjunktur signalisiert. Der Bund-Future war Mitte Januar noch auf ein 7-Monatstief bei knapp 130,50 Punkten gefallen, konnte sich aber anschließend deutlich erholen. Die Renditen der Bundesanleihen gaben entsprechend deutlich nach. Derzeit notiert die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe bei 2,4240 %, vor Wochenfrist lag sie bei 2,551 %. Einen kräftigen Rendite-Abschlag verzeichnet auch die 30-jährige Bundesanleihe. In der Vorwoche lag die Rendite bei 2,804 %, am Donnerstagvormittag stehen 2,691 % auf der Kurstafel.

Niedersachsen nimmt 500 Mio. Euro auf

Das Bundesland Niedersachsen nimmt über eine Anleihe (WKN A4DFC1) frisches Kapital in Höhe von 500 Mio. Euro auf. Bis zum Laufzeitende am 24.02.2034 wird ein jährlicher Kupon von 2,75 % gezahlt, die erste Zinszahlung erfolgt am 24.02.2026. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. FitchRatings gibt Niedersachsen ein AAA-Rating.

Johnson & Johnson begibt Dollar-Anleihe

Das US-Gesundheitsunternehmen Johnson & Johnson begibt eine Anleihe (WKN A4D7C7) im Emissionsvolumen von 750 Mio. US-Dollar. Anleger erhalten einen jährlichen Kupon von 4,55 %. Die Zinszahlung wird halbjährlich geleistet, erstmalig am 01.09.2025. Das Fälligkeitsdatum ist auf den 01.03.2028 festgelegt. Diese Anleihe ist ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen und in kleinsten handelbaren Einheiten von 2.000 Nominalen handelbar. Von Moody´s gibt es ein Aaa-Rating.

Energy Transfer zahlt 5,2 %

Energy Transfer betreibt Pipelines und die dazugehörige Energieinfrastruktur in 44 Bundesstaaten der USA. Das Unternehmen emittiert eine Anleihe (WKN A4D7C3) und nimmt darüber 650 Millionen US-Dollar auf. Anleger bekommen einen jährlichen Kupon von 5,2 %. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich und wird zum ersten Mal am 01.10.2025 geleistet. Das Laufzeitende ist für den 01.04.2030 vorgesehen. Handelbar ist diese Anleihe ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Nominalen. Die Ratingagentur Moody's vergibt ein Baa2-Rating.

