Deutsche Post - Relativ + absolut: Doppeltes Comeback?

Von den 2021 erreichten historischen Rekordständen bei über 60 EUR ist die Aktie der Deutschen Post meilenweit entfernt. Überhaupt hatte der Titel in den letzten Jahren einen schweren Stand. Letzteres führt in der Konsequenz dazu, dass der Ratio-Chart im Vergleich zum DAX® auf einen historischen Tiefstand gefallen ist – ein Aspekt, der antizyklische Investorenherzen höherschlagen lässt. Hinzu kommen verschiedene charttechnische Lebenszeichen. So gelang der Aktie jüngst eine Bodenbildung zwischen 33 EUR und 36 EUR sowie in der Folge die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 37,03 EUR) bzw. der Bruch des seit Dezember 2023 bestehenden Abwärtstrends (akt. bei 37,44 EUR). Beide Ausbrüche werden von Seiten diverser Indikatoren bestätigt. Hervorheben möchten wir das neue Einstiegssignal seitens des MACD sowie die Relative Stärke nach Levy, welche wieder deutlich über dem Schwellenwert von 1 notiert. Rein rechnerisch ergibt sich im ersten Schritt ein Kursziel von 39 EUR. Danach rückt die Kombination aus dem Hoch vom August 2024 (42,44 EUR) und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 42,80 EUR) in den Mittelpunkt. Um den beschriebenen Ausbruch nicht zu negieren, gilt es indes, den o. g. Durchschnitt der letzten 38 Wochen nicht mehr zu unterschreiten.

Deutsche Post (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Deutsche Post

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

