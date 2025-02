EQS-Adhoc: Altech Advanced Materials AG: Übertragung der Beteiligungen gegen Aktien an Altech Batteries Ltd

EQS-Ad-hoc: Altech Advanced Materials AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Altech Advanced Materials plant Übertragung der Minderheitsanteile an den Projektgesellschaften für die Batterieprodukte CERENERGY und Silumina Anodes an den Partner Altech Batteries Ltd.

Altech Advanced Materials soll im Gegenzug rund 21 % der Anteile an der Altech Batteries Ltd. erhalten

Neue gesellschaftsrechtliche Struktur dient der Optimierung der Finanzierungsmöglichkeiten und der Beschleunigung der Umsetzung der Produktionsanlagen und Kommerzialisierung der Produkte

Die Altech Advanced Materials AG („AAM“ oder das „Unternehmen“; ISIN: DE000A31C3Y4) hat heute ein Term Sheet unterzeichnet, nach dem geplant ist, ihre Anteile von jeweils 25 % an den beiden Beteiligungen Altech Industries GmbH („AIG“) für das Projekt Silumina Anodes und Altech Energy Holdings GmbH („AEH“) für das Projekt CERENERGY an die Altech Batteries Ltd. („ATC“) zu übertragen. Im Gegenzug soll die AAM Aktien an der ATC erhalten, die nach Umsetzung der Transaktion einer Beteiligung der AAM an der ATC von insgesamt rund 21 % entspricht. ATC wird nach der geplanten Transaktion künftig sämtliche Anteile an der AIG halten. Nach Übertragung der AEH-Anteile von AAM wird ATC über die AEH 75 % an dem CERENERGY-Projekt halten. Der bisherige Projektpartner Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V. bleibt mit 25 % am CERENERGY-Projekt beteiligt.

Vorrangiges Ziel dieser Transaktion ist es, die Finanzierung der Produktionsanlagen auf dem bereits erworbenen Gelände im Industriegebiet Schwarze Pumpe für die Projekte Silumina Anodes und CERENERGY sicherzustellen und somit schnellstmöglich zu kommerzialisieren, um hiermit den Wert der Beteiligung, welche AAM dann an ATC hält, zu steigern.

Auf Basis des aktuellen Börsenkurses der Altech Batteries Ltd (ASX:ATC) erhält die AAM einen Aufschlag von rund 25 % für die getätigten Investitionen in AIG und AEH, was einem Ertrag von rund 3,0 Mio. EUR entsprechen würde.

Die Transaktion steht noch unter verschiedenen Bedingungen, vorrangig der Ausarbeitung der der Transaktion zugrundeliegenden Verträge sowie der Zustimmung der Hauptversammlung von AAM einerseits und der ATC andererseits und ist somit noch mit einer gewissen Unsicherheit behaftet.

Altech Advanced Materials AG

Der Vorstand

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Erläuterungsteil

Mit der geplanten Transaktion würde die Altech Advanced Materials AG die Unternehmensstruktur deutlich vereinfachen und damit die Attraktivität für eine Finanzierung durch externe Investoren steigern. Zukünftig würden 100 % der Anteile bei Silumina Anodes bzw. 75 % der Anteile am Projekt CERENERGY bei einer börsennotierten Gesellschaft liegen. Es wird erwartet, dass sich durch diese stark vereinfachte Beteiligungsstruktur weitere Finanzierungsmöglichkeiten zur Kommerzialisierung der beiden Batterieprodukte eröffnen und somit die angestrebte Kommerzialisierung durch einen Produktionsstart im industriellen Maßstab umgesetzt werden kann. Entsprechende Machbarkeitsstudien mit den nötigen Wirtschaftlichkeitsberechnungen und detaillierten Anlagenkonfigurationen für beide Projekte sind erstellt und liegen vor.

Diese stark vereinfachte Beteiligungsstruktur mit nur einem Haupteigentümer an den operativen Projektgesellschaften entlässt die Altech Advanced Materials AG aus allen weiteren vertraglichen Mitfinanzierungspflichten zur weiteren Umsetzung der beiden Batterieprojekte Silumina Anodes und CERENERGY. Dies ist insofern von besonderer Wichtigkeit für die Aktionäre der Altech Advanced Materials AG, da bei der letzten Kapitalerhöhung im Oktober 2024 (siehe Mitteilung vom 31.10.2024) nicht die geplanten 3,5 Mio. EUR, sondern lediglich 0,9 Mio. EUR eingeworben werden konnten. Dies war nicht ausreichend, um den bestehenden Zahlungsverpflichtungen der AAM aus den Minderheitenbeteiligungen an den Projektgesellschaften nachkommen zu können. Hierdurch drohte eine weitreichende Verwässerung der Beteiligungen an den beiden Projekten. Mit der neuen Struktur partizipieren die Altech Advanced Materials AG und ihre Aktionäre über die Beteiligung an der ATC auch weiterhin an dem zukünftigen Erfolg der beiden Batterieprojekte.

Über CERENERGY

CERENERGY ist eine neuartige Natriumchlorid-Festkörperbatterie für den stationären Betrieb, die einzigartige Eigenschaften auf sich vereint und damit eine effiziente und ressourcenschonende Alternative zu aktuell gebräuchlichen Lithium-Ionen-Batterien darstellt. Die aus Kochsalz, Nickel und Keramik bestehende Batterie kommt ohne kritische und im Preis stark schwankende Materialien wie Graphit, Lithium und Kobalt aus. Alle Materialien können aus Europa bezogen werden, wodurch Abhängigkeiten in der Lieferkette minimiert werden. Die Batterie hat eine Lebensdauer von über 15 Jahren. Sie ist nicht brennbar und kann unter allen klimatischen Bedingungen im Freien ohne eine separate Kühlung oder Heizung betrieben werden und ist komplett recyclebar. Unter Vollkostenbetrachtung und täglichen Ladezyklen verspricht sie einen Kostenvorteil von ca. 50 % im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien im stationären Betrieb. Aktuell wird ein erstes Produktionswerk in Schwarze Pumpe, Sachsen, geplant. Entsprechende Bauanträge sind gestellt, die Grundstücke erworben und das Produktionsdesign erstellt. Die Batteriechemie beruht auf einer bewährten Technologie, die das Fraunhofer-Institut IKTS als verschiedene Prototypen seit mehr als 8 Jahren erfolgreich testet und betreibt. Es wurde ein industrieller Prototyp des 60kWh BatteryPack in Betrieb genommen, den potenzielle Kunden testen können und vor kurzem wurden drei Absichtserklärungen für den Kauf der 120 MWh CERENERGY-Batterien, die jährlich produziert werden sollen, unterzeichnet.

Über Silumina Anodes

Die Altech-Gruppe hat eine nasstechnische Methode entwickelt, im industriellen Standard kostengünstig und mit hoher Qualität Anodenmaterial einer Batterie mit hochreinem Aluminiumoxid im Nanometerbereich zu beschichten. Durch die Beschichtung von Silizium mit hochreinem Aluminiumoxid und die Beimischung des Materials in das übliche Anodenmaterial aus Graphit kann die Leistungsfähigkeit der Batterie erhöht werden. Bei einer Beimischung von 10 % ist eine Leistungssteigerung um 55 % in Labortests bestätigt, denn Silizium hat eine zehnfach höhere Energiespeicherkapazität gegenüber Graphit. Bisher konnte jedoch Silizium in kommerziellen Lithium-Ionen-Batterien nicht verwendet werden, da sich Siliziumpartikel während des Batterieladevorgangs um bis zu 300 % aufblähen. Das führt zum Teilversagen der Batterie. Gleichzeitig setzen sich Lithium-Ionen an der Anode als Trennschicht fest und sind somit deaktiviert, stehen also nicht mehr für den Energiefluss zur Verfügung. Dies führt zu einem Erstladeverlust von bis zu 50 % der theoretischen Batterieleistung. Diese unerwünschten Nebenwirkungen machten bisher die potenziellen Vorteile durch die Beimischung von Silizium zunichte. Die Altech-Gruppe hat es geschafft, Silizium im Nanometerbereich zu beschichten und damit die beschriebenen Probleme weitgehend zu überwinden. Entsprechendes Batteriematerial wird bereits in einer vorindustriellen Testanlage produziert.

Über Altech Batteries Ltd

Die Altech Batteries Ltd (ISIN: AU000000ATC9) ist ein an der australischen Börse ASX gelistetes Unternehmen für Spezialbatterietechnologie. Altech Batteries zeichnet sich insbesondere für die Grundlagenforschung und technologische Weiterentwicklung des gemeinsamen Projektes Silumina Anodes innerhalb der Altech-Gruppe aus. Bereits im Jahr 2021 hat Altech Batteries im eigenen Labor in Perth die technologische Grundlage für Silumina Anodes gelegt. Seitdem entwickelt das Forschungsteam von Altech Batteries Ltd Silumina Anodes kontinuierlich weiter und sorgt so für eine stetig verbesserte Energiedichte des Materials. Altech Batteries hält darüber hinaus nach Umsetzung der Transaktion am CERENERGY-Projekt 75 % der Anteile. Weitere Informationen zu Altech Batteries finden Sie hier auf der Unternehmenswebsite

https://www.altechgroup.com/

.

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, am Markt der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz mit CERENERGY zu partizipieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Lithium-Ionen-Batterien. Durch ein innovatives Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) – Silumina Anodes – soll die Leistung dieser Batterie für die Elektromobilität deutlich gesteigert werden.

Weitere Informationen unter:

www.altechadvancedmaterials.com

Altech Advanced Materials AG

Vorstand: Hansjörg Plaggemars und Uwe Ahrens

Ziegelhäuser Landstraße 3

69120 Heidelberg

info@altechadvancedmaterials.com

Tel: + 49 6221 649 2482



