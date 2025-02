EQS-News: HENSOLDT AG erzielt Rekord-Auftragsbestand im Geschäftsjahr 2024 – Prognose für alle Kennzahlen erreicht, teilweise übertroffen

EQS-News: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Geschäftsjahr 2024: HENSOLDT erzielt Rekord-Auftragsbestand – Prognose für alle Kennzahlen erreicht, teilweise übertroffen

Auftragseingang übertrifft mit 2.904 Millionen EUR die Erwartungen (Vorjahr: 2.087 Millionen EUR)

Book-to-Bill-Verhältnis verbessert sich auf 1,3x (Vorjahr: 1,1x)

Umsatz wächst auf 2.240 Millionen EUR (Vorjahr: 1.847 Millionen EUR)

Bereinigtes EBITDA steigt auf 405 Millionen EUR (Vorjahr: 329 Millionen EUR)

Bereinigte EBITDA-Marge vor dem Geschäftsvolumen mit geringer Wertschöpfung (Pass Through) liegt mit 19,4% über den Erwartungen (Prognose: 18-19%)

Bereinigter Free Cashflow wächst um 26% auf 249 Millionen EUR (Vorjahr: 198 Millionen EUR)

Dividende in Höhe von 0,50 EUR je Aktie vorgeschlagen (Vorjahr: 0,40 EUR)

Taufkirchen, 27. Februar 2025 – Die HENSOLDT-Gruppe („HENSOLDT“) setzte ihren profitablen Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2024 fort und hat ihre Prognosen erfüllt und in wesentlichen Kennzahlen übertroffen. Damit festigt das Unternehmen seine Stellung als eines der führenden Unternehmen im europäischen Markt für Verteidigungselektronik. Mit einem Auftragseingang von 2.904 Millionen EUR konnte HENSOLDT das bereits sehr hohe Auftragsvolumen des Vorjahres noch einmal deutlich steigern (Vorjahr: 2.087 Millionen EUR). Der Umsatz konnte auf 2.240 Millionen EUR verbessert werden. Dies entspricht einer Steigerung von 21,3% gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr: 1.847 Millionen EUR). Dabei wuchs das Kerngeschäft, bereinigt um die Geschäftsaktivitäten der Division Elektroniksystem und Logistik (ESG), um rund 9 % im Vergleich zum Vorjahr. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung stieg das bereinigte EBITDA auf 405 Millionen EUR (Vorjahr: 329 Millionen EUR). Die bereinigte EBITDA-Marge vor Pass Through lag mit 19,4% über den Erwartungen (Prognose: 18-19%). Der bereinigte Free Cashflow übertraf mit 249 Millionen EUR den Vorjahreswert um über 50 Millionen EUR (Vorjahr: 198 Millionen EUR).

Oliver Dörre, CEO von HENSOLDT, sagt: „Die Welt ist nach wie vor durch eine Vielzahl an Konfliktherden gekennzeichnet, insbesondere Europa muss seine Verteidigungsfähigkeit nachhaltig ausbauen. Die Nachfrage nach hochentwickelten elektronischen Verteidigungs- und Sicherheitslösungen, wie HENSOLDT sie anbietet, wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Das zeigt sich an unserem erneut sehr hohen Auftragseingang im Geschäftsjahr 2024, der deutlich über unseren Erwartungen lag. Dazu haben unsere europäischen Partnerländer mit rund 40% maßgeblich beigetragen. Gleichzeitig kommen wir mit der Umsetzung unserer „North Star“-Strategie planmäßig voran. Insgesamt sind wir bestens aufgestellt, um unser ambitioniertes Ziel von 5 Milliarden EUR Umsatz im Jahr 2030 zu erreichen.“

Christian Ladurner, CFO von HENSOLDT, erklärt: „Ein neues Rekordhoch beim Auftragsbestand, erneut gestiegene Umsätze und eine hervorragende Profitabilität – das sind die zentralen Erfolge unseres Geschäftsjahrs 2024. Erneut haben wir Wort gehalten und unsere Prognosen erfüllt oder übertroffen und Verlässlichkeit bewiesen. Wir sind weiterhin auf einem hochprofitablen Wachstumspfad. Beim Ausbau unserer Kapazitäten sowie bei Initiativen zur Digitalisierung und zur Steigerung unserer Effizienz sind wir auf Kurs. Zudem konnten wir die Integration der ESG-Gruppe erfolgreich abschließen. Die Weichen für eine langfristig positive Entwicklung unseres Unternehmens sind gestellt.“

Starker Auftragseingang führt zu Rekordauftragsbestand

Der Auftragseingang im Geschäftsjahr 2024 lag mit 2.904 Millionen EUR nochmals deutlich über dem bereits sehr starken Vorjahreswert (Vorjahr: 2.087 Millionen EUR). Im Segment Sensors waren Aufträge für TRML-4D-Radare, für das Luftverteidigungssystem Nah- und Nächstbereichsschutz (LVS NNbS) sowie für Spexer-Radare für das Flugabwehrsystem Skyranger entscheidend für den Anstieg. Darüber hinaus wurde ein Vertrag für Logistikleistungen für die deutsche Bundeswehr (ZEBEL) gewonnen. Außerdem konnte ein Auftrag für weitere TRS-4D-Radare für Fregatten der Klasse F126 der Deutschen Marine verbucht werden.

Der Auftragseingang im Segment Optronics konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sehr deutlich um 45,1% gesteigert werden. Geprägt war das Geschäftsjahr 2024 hier von Aufträgen mit Aufträgen für die Plattform Leopard 2 und die Modernisierung der Sensorik von Fennek-Spähwagen der Bundeswehr (BAA-III) sowie für Periskope und optronische Mastsysteme für die U-Boote der Klasse U212. Weiterhin gewann das Unternehmen Aufträge in Verbindung mit der „Final Focus Metrology“ (FFM). Insgesamt kletterte der Auftragsbestand auf Gruppenebene damit auf eine Rekordhöhe von 6.644 Millionen EUR, was ein Plus von 20% gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Allein zwischen Oktober 2024 und Januar 2025 verzeichnete HENSOLDT einen Auftragseingang von über 1,4 Milliarden EUR, zu dem alle Geschäftsbereiche beitrugen. Großaufträge wie die im Januar 2025 verbuchte Vertragserweiterung des ECRS Mk1-Projekts (Eurofighter Common Radar System Mark 1) mit einem Auftragswert von circa 350 Millionen EUR spielten dabei eine große Rolle.

Die Umsatzerlöse des Unternehmens stiegen im Geschäftsjahr 2024 im Einklang mit der Marktdynamik auf 2.240 Millionen EUR (Vorjahr: 1.847 Millionen EUR). Das Wachstum im Kerngeschäft betrug 9% bereinigt um die Geschäftsaktivitäten der ESG-Gruppe, das Geschäft mit geringem Wertschöpfungsanteil ging weiter zurück. Damit wandelt HENSOLDT seinen hohen Auftragsbestand weiter erfolgreich in profitable Umsätze um. Dementsprechend lag das Book-to-Bill-Verhältnis mit 1,3x auf einem hohen Niveau und konnte die Prognose sogar übertreffen.

Profitabilität und Free-Cashflow jeweils über den Erwartungen

Das bereinigte EBITDA betrug im Geschäftsjahr 2024 405 Millionen EUR und wies damit gegenüber dem Vorjahreswert von 329 Millionen EUR einen deutlichen Anstieg auf. Die EBITDA-Marge vor dem Geschäftsvolumen mit geringem Wertschöpfungsanteil übertraf mit 19,4% die Erwartungen (Prognose: 18-19%). Die hervorragende Entwicklung der Profitabilität wurde in erster Linie durch weitere Skaleneffekte, vor allem im Radargeschäft, angetrieben. Zudem wirkten sich der starke Beitrag der ESG-Gruppe und die Realisierung von Kostensynergien positiv aus.

Ebenfalls über den Erwartungen lag der bereinigte Free Cashflow mit einem Wert von 249 Millionen Euro (Vorjahr: 198 Millionen EUR). Die ESG-Gruppe trug dabei mit ihrem operativen Geschäft positiv zur Verbesserung des Free Cashflow von HENSOLDT bei. Zudem konnten die Wachstumsinvestitionen durch Vorauszahlungen unserer Kunden gut ausbalanciert werden.

Dividendenvorschlag und Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025

Aufgrund des erfolgreichen Geschäftsverlaufs wird der Vorstand von HENSOLDT dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung eine Dividendenausschüttung in Höhe von 0,50 EUR je Aktie vorschlagen. Das entspricht einer Steigerung um 25% (+0,10 EUR) gegenüber dem Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet HENSOLDT mit einer anhaltend positiven Geschäftsentwicklung. So erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 2.500 bis 2.600 Millionen EUR sowie ein Book-to-Bill-Verhältnis von circa 1,2x. Die Profitabilität wird künftig als bereinigte EBITDA-Marge ausgewiesen und soll bei etwa 18% liegen. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 19% vor Geschäftsvolumen mit geringem Wertschöpfungsanteil.

Kennzahlen

Millionen EUR GJ 2024 GJ 2023 Umsatz 2.240 1.847 Bereinigtes EBITDA 405 329 Bereinigte EBITDA Marge

(vor Geschäftsvolumen mit geringem Wertschöpfungsanteil, einschließlich Konsolidierung der ESG-Gruppe im Jahr 2024) 19,4% 19,9% Auftragseingang 2.904 2.087 Auftragsbestand 6.644 5.530 Book-to-Bill-Verhältnis 1,3x 1,1x Bereinigter Free-Cashflow 249 198 Netto-Verschuldung ohne Kapitalerhöhung (ohne Pensionen) 659 301

Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 sind auf der Investor Relations Webseite der HENSOLDT AG abrufbar. Der geprüfte Konzernabschluss wird am 27. März 2025 veröffentlicht. Die Ergebnisse für das erste Quartal 2025 werden voraussichtlich am 07. Mai 2025 veröffentlicht.

HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Systemintegrator bietet HENSOLDT plattformunabhängige, vernetzte Sensoren an. Zugleich treibt das Unternehmen als Technologieführer die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und investiert in neue Lösungen auf Grundlage von Software-Defined Defence. Außerdem erweitert das Unternehmen sein Angebot um neue Service-Modelle und baut sein Portfolio an Systemlösungen aus. 2024 erzielte HENSOLDT einen Umsatz von 2,24 Milliarden Euro. Nach der Übernahme der ESG-Gruppe beschäftigt das Unternehmen circa 8.400 Mitarbeiter. HENSOLDT ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX notiert.

www.hensoldt.net

