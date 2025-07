AKTIE IM FOKUS 2: Suss nach gekappter Prognose fast ein Fünftel tiefer

(mit mehr Details, Kurs aktualisiert)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Stark unter Druck geraten sind am Dienstag die Papiere von Suss Microtec nach der Kappung des Gewinnausblicks. Am Vormittag rutschte ihr Kurs um fast ein Fünftel ab, zuletzt betrug das Minus 17,7 Prozent auf 33,40 Euro. Die Kurserholung am Vortag ist Makulatur. Sie hatte nicht gereicht, um den Abwärtstrend seit Anfang Juli zu brechen. Der Abschlag am Dienstag warf die Titel zurück auf den tiefsten Stand seit April.

Im zweiten Quartal waren die Papiere von Suss Microtec stark gelaufen. Doch nun sehe es so aus, als ob die Geschäftsentwicklung diesem Lauf nicht Rechnung trage, sagte ein Händler bereits vor dem Börsenstart.

Einmaleffekte in Form von Anlaufkosten für die Produktion des UV-Projektionsscanners in Taiwan und Wertberichtigungen auf Vorräte im Rahmen eines eingestellten Projekts belasteten das Bruttoergebnis, wie es von dem Halbleiterzulieferer hieß.

Suss Microtec arbeite weniger profitabel als gedacht, schrieb Janardan Menon von Jefferies mit Blick auf die gesenkten Margenziele. Das Unternehmen sei in Bereichen (High Bandwidth und Chip-on-Wafer-on-Substrate) aktiv, die im zweiten Halbjahr und 2026 sich noch schwächer entwickeln dürften als bisher. Diese Schwäche spiegele der Aktienkurs noch nicht ausreichend wider, weshalb Menon vorsichtig bleibt./ajx/nas/mis