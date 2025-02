Das Fazit der gestrigen charttechnischen Betrachtung zum Dax lautete wie folgt:

Kurzfristig ist in den kommenden Stunden tendenziell mit Avancen der Käuferseite in Richtung des gestrigen Xetra-Schlusskurses bei 22.794 Punkten zu rechnen. Größere Erholungen sind allerdings tendenziell als Verkaufsgelegenheiten zu erachten. So lange den Käufern nun kein erneuter Stundenschlusskurs oberhalb von 22.800 Punkten gelingt, ist tendenziell mit dem beginn einer größeren Verkaufswelle Richtung 22.000/200 Punkte zu rechnen.