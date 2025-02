Dax-Widerstand: 22.950 22.800 Dax-Unterstützung: 22.248 22.200

Dax-Rückblick:

Der Dax schloss gestern die avisierte technische Erholung ab und erreichte sämtliche Korrekturziele auf der Oberseite. Die Käufer hatten dann am Mittag - wie so oft in den vergangenen Wochen - wieder ein wenig übertrieben und trieben den Index zeitweise sogar wieder über die Marke von 22.500 Punkten.

Die Quittung gibt es dann heute Morgen - der Index fiel nach Trump-Kommentaren vom Abend nach einer Abwärtskurslücke zum Handelsstart bis auf 22.500 Punkte und gab damit über 300 Punkte nach ausgehend vom gestrigen Tageshoch.

Dax-Ausblick:

Kurzfristig ist in den kommenden Stunden tendenziell mit Avancen der Käuferseite in Richtung des gestrigen Xetra-Schlusskurses bei 22.794 Punkten zu rechnen. Größere Erholungen sind allerdings tendenziell als Verkaufsgelegenheiten zu erachten.

So lange den Käufern nun kein erneuter Stundenschlusskurs oberhalb von 22.800 Punkten gelingt, ist tendenziell mit dem beginn einer größeren Verkaufswelle Richtung 22.000/200 Punkte zu rechnen.