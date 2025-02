GNW-News: Aduro Clean Technologies ernennt Vice President of Finance

^LONDON, Ontario, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR143&utm_ medium=PressRelease). (?Aduro" oder das ?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein führendes Unternehmen für saubere Technologien, das mithilfe innovativer chemischer Prozesse minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in wertvolle Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, gab heute die Ernennung von Neha Nisar (https://www.linkedin.com/in/neha-nisar-159686b4/) (?Neha") zum Vice President of Finance bekannt. Neha verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Finanzführung, Risikomanagement und Strategische Planung in verschiedenen Branchen. Mit ihrer nachweislichen Fähigkeit, Unternehmenswachstum zu fördern, Innovationen voranzutreiben und komplexe finanzielle Strukturen zu managen, hat sie bereits erfolgreich Fundraising-Initiativen geleitet und komplexe Transaktionen gesteuert. Neha bekleidete Führungspositionen bei Marriott International, Canada Goose und MEDNOW. Während ihrer Tätigkeit bei MEDNOW wurde sie im Rahmen eines Übernahmeprozesses für ihre Finanzkompetenz gelobt. Neha ist eine Wirtschaftsprüferin aus Indien und besitzt einen Bachelor of Science in Handel und Betriebswirtschaft. Mit dem kürzlich erfolgten Börsengang von Aduro an der Nasdaq und dem Baubeginn der Pilotanlage für den Next Generation Process tritt das Unternehmen in eine Expansionsphase ein. Diese Expansionsphase erfordert eine klare Vision, strategische Planung, eine solide Finanzaufsicht und ein effizientes Ressourcenmanagement. Die Stärkung der Finanzführung ist von entscheidender Bedeutung, um die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, Transparenz zu gewährleisten und ein verantwortungsvolles Finanzmanagement sicherzustellen, während das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit ausweitet und auf die Kommerzialisierung seiner Hydrochemolytic(TM)-Technologie zusteuert. ?Wir freuen uns sehr, Neha im Finanzteam von Aduro willkommen zu heißen", bekräftigt Mena Beshay, CFO von Aduro Clean Technologies. ?Mit ihrer umfassenden Expertise in den Bereichen Finanzstrategie, Risikomanagement und operativer Effizienz wird sie maßgeblich dazu beitragen, dass wir unsere Geschäftstätigkeiten ausbauen und unsere Expansionsstrategie vorantreiben können. Nehas Führung wird unsere Finanzdisziplin stärken und unsere Position auf dem Gebiet der sauberen Technologien weiter festigen." ?Aduros Bestreben, nachhaltige Innovationen voranzutreiben, entspricht meiner Leidenschaft, durch strategische Finanzführung einen echten Wandel zu bewirken", erklärte Neha Nisar. ?Ich freue mich darauf, zur Vision des Unternehmens beizutragen, seine Investitionsinitiativen zu unterstützen und die Position von Aduro als Vorreiter im Bereich der sauberen Technologien zu stärken." Über Aduro Clean Technologies Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations ir@adurocleantech.com +1 226 784 8889 KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/?utm_source=KCSA%20Aduro%20Directors&utm_campaign=PR132&ut m_medium=PressRelease) Jack Perkins, Senior Vice President aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com) Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte diesen Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/80a013d9- 03f1-4b23-8984-72856995053f °