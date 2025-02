VZ Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

VZ Holding AG: Erneut erfreuliches Wachstum der VZ Gruppe



28.02.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Source: VZ Holding AG / SIX: VZN / ISIN: CH0528751586



Erneut erfreuliches Wachstum der VZ Gruppe



Zug, 28. Februar 2025 – 2024 steigerte die VZ Gruppe ihre Erträge gegenüber dem Vorjahr um 13,2 Prozent auf 525,1 Millionen Franken. Der Gewinn stieg um 17,1 Prozent von 187,0 auf 219,1 Millionen Franken. Giulio Vitarelli, Vorsitzender der Geschäftsleitung, erwartet für 2025 ein tieferes Wachstum im Vergleich zum langfristigen Durchschnitt.



Gewinn steigt um 17,1 Prozent

Das gute Börsenjahr trug dazu bei, dass sich das Geschäft der VZ Gruppe erneut erfreulich entwickelte. Die Erträge stiegen um 13,2 Prozent von 463,8 auf 525,1 Mio. Franken. Die wichtigste Komponente sind die Erträge aus verwalteten Vermögen. Mit einem Anstieg um 16,3 Prozent trugen sie am meisten zum Wachstum bei. Die Bankerträge wuchsen 2024 nur um 5,6 Prozent; als Folge der Zinssenkungen sind sie im zweiten Halbjahr sogar leicht geschrumpft. Der Gewinn stieg um 17,1 Prozent von 187,0 auf 219,1 Mio. Franken.



13 Prozent mehr Plattform-Kunden

Die Nachfrage nach Beratung bleibt hoch. Im Berichtsjahr hat die VZ Gruppe erneut mehr Beratungsprojekte realisiert, was sich bei den Beratungserträgen in einem Plus von 3,5 Prozent niederschlug. Aus diesen Projekten konnte die Gruppe netto rund 9600 Kundinnen und Kunden für ihre Plattform-Dienstleistungen dazugewinnen. Die gesamte Anzahl der Plattform-Kunden erhöhte sich damit um 13,0 Prozent. Als Folge davon stieg das Netto-Neugeld in den vergangenen 12 Monaten deutlich von 4,4 auf 5,1 Mia. Franken, und die verwalteten Vermögen wuchsen gegenüber dem Vorjahr um 18,2 Prozent auf 53,1 Mia. Franken.



Risikoarme Bilanz und höhere Dividende

Seit Ende 2023 wuchs die Bilanzsumme von 6,5 auf 7,5 Mia. Franken, vor allem dank der zusätzlichen Kundinnen und Kunden. An der äusserst soliden Kapitalisierung hat sich nichts geändert: Die Kernkapitalquote (CET1-Ratio) beträgt 25,4 Prozent und liegt weiterhin über dem Durchschnitt der Branche. Die VZ Holding AG möchte 50 Prozent des Jahresgewinns an ihre Aktionärinnen und Aktionäre ausschütten. Darum schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vor, die Dividende von 2,24 auf 2,73 Franken pro Aktie zu erhöhen.



Geschäftsausblick

«Alles spricht dafür, dass die Nachfrage nach Beratung und die Konversion zu unseren Plattformen wie in den vorangehenden Jahren zunehmen werden, und wir wollen unsere Beratungskapazität im Gleichschritt damit ausbauen», sagt Giulio Vitarelli, Vorsitzender der Geschäftsleitung. «Wegen der tiefen Zinsen wird das Bankergebnis im laufenden Jahr abnehmen. Ausgehend von stabilen Finanzmärkten erwarten wir deshalb ein insgesamt tieferes Wachstum im Vergleich zum langfristigen Durchschnitt. »



Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht und die Investoren-Präsentation stehen auf vzch.com in der Rubrik «Investor Relations» bereit zum Download: www.vzch.com/berichte



Telefonkonferenz

Giulio Vitarelli (Vorsitzender der Geschäftsleitung) und Rafael Pfaffen (Chief Financial Officer) laden Medienverantwortliche, Analystinnen und Analysten ein, die Ergebnisse der VZ Gruppe heute an einer Telefonkonferenz mit ihnen zu besprechen. Die Details für die Einwahl erfahren Sie von Adriano Pavone oder Petra Märk:



Ansprechpartner

Adriano Pavone Petra Märk Leiter Medienarbeit Head Investor Relations Telefon: 044 207 25 22 Telefon: 044 207 26 32 E-Mail: adriano.pavone@vzch.com E-Mail: petra.maerk@vzch.com www.vzch.com/medien www.vzch.com/investor-relations

Zur Messung ihrer Leistung verwendet die VZ Gruppe Kennzahlen, die nicht in den International Financial Reporting Standards (IFRS) definiert sind. Diese alternativen Performance-Kennzahlen sind auf Seite 202 des Geschäftsberichts 2024 aufgelistet.



Zum VZ

Das VZ ist ein Schweizer Finanzdienstleister, und die Aktien der VZ Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Pensionierungs- und Nachlassberatung, Vermögensverwaltung für Privatpersonen und die Verwaltung von Versicherungen und Pensionskassen für Unternehmen sind die wichtigsten Dienstleistungen der VZ Gruppe. Der Hauptsitz der VZ Holding AG befindet sich in Zug, und das VZ ist an über 40 weiteren Standorten in der Schweiz, Deutschland und England präsent.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die in die Zukunft gerichtet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von bekannten und unbekannten Faktoren, Risiken und Unsicherheiten ab. Darum können sie von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen impliziert sind. Vor diesem Hintergrund darf sich niemand auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die VZ Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



Die wichtigsten Kennzahlen

Erfolgsrechnung (in CHF '000) 2024 2023 Total Erträge 525’081 463’842 Total Aufwände 271’176 244’922 Betriebsergebnis (EBIT) 253’905 218’920 Reingewinn 219’078 187’022

Bilanz (in CHF '000) 31.12.2024 31.12.2023 Bilanzsumme 7'488’143 6’535’708 Eigenkapital 1'061’623 926’117 Netto-Liquidität 950’688 844’035

Eigenkapital-Kennzahlen 31.12.2024 31.12.2023 Eigenkapitalquote 14,2% 14,2% Harte Kernkapitalquote (CET 1-Quote) 25,4% 26,0%1 Regulatorische Gesamtkapitalquote (T1 & T2) 25,4% 26,0%1 1 Rückwirkend angepasst von 26,2% auf 26,0%, da zusätzliche unwiderrufliche Kreditzusagen in die Berechnung einbezogen wurden.

Verwaltungsbestände (in CHF Mio.) 31.12.2024 31.12.2023 Assets under Management 53’051 44’887