dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 03.03.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: EU-Klimastrafen: von der Leyen will mehr Zeit für Autobauer

BRÜSSEL - Angesichts drohender CO2-Strafen will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Autobauern mehr Zeit einräumen, um EU-Vorgaben einzuhalten. Sie werde noch in diesem Monat eine gezielte Änderung der CO2-Normen vorschlagen, sagte sie in Brüssel. Anstelle einer jährlichen Einhaltung der Grenzwerte sollen die Unternehmen drei Jahre Zeit bekommen.

Kreise/Sondervermögen: Merz bringt Sondersitzung des Bundestags ins Gespräch

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chef Friedrich Merz bringt eine mögliche Sondersitzung des noch bestehenden Bundestages in der kommenden Woche in Spiel, bei der über ein neues Sondervermögen entschieden werden könnte. Nach Angaben von Teilnehmern sagte Merz in einer Sitzung des CDU-Vorstands in Berlin, diese Woche werde sich in den Gesprächen mit der SPD entscheiden, ob in der kommenden Woche eine solche Sondersitzung sein werde. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über entsprechende Äußerungen von Merz berichtet.

ING steigt größer bei Vermögensverwalter Van Lanschot Kempen ein

AMSTERDAM - Die niederländische Bank ING Groep baut ihre Geschäfte in der Vermögensverwaltung aus. Das Institut erhöhte seinen Anteil am Vermögensverwalter Van Lanschot Kempen von 2,7 auf 20,3 Prozent, wie es am Montag mitteilte. Van Lanschot Kempen ist vor allem in den Niederlanden und Belgien aktiv. Der Kauf der zusätzlichen Anteile sei eine attraktive finanzielle Gelegenheit und stehe im Zusammenhang mit dem Bestreben der Bank, ihren Fußabdruck im Privatkundengeschäft und der Vermögensverwaltung zu vergrößern, sagte ING-Chef Steven van Rijswijk laut Mitteilung. Finanzielle Details nannte ING nicht. Die Auswirkung auf die harte Kernkapitalquote des Geldhauses sei "minimal". Behörden müssen der Aufstockung noch zustimmen.

Neue Runde in Post-Tarifverhandlungen

BONN - Nach den Warnstreiks am Freitag und Samstag will die Deutsche Post liegengebliebene Brief- und Paketsendungen rasch nachliefern. Die Rückstände würden zügig bearbeitet und den Kunden zugestellt, kündigte das Unternehmen an.

Umfrage: Fast jedem Zweiten sind E-Autos zu teuer

BERLIN/HANNOVER - Hohe Preise für Elektroautos sind einer Umfrage zufolge weiter die größte Hürde für den Umstieg auf den E-Antrieb. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. 47 Prozent der Befragten nannten zu hohe Anschaffungskosten als Grund, der gegen den Kauf eines E-Autos spreche. Damit war der Preise das am häufigsten genannte Hindernis.

Intel verschiebt auch Start von großem Werk in den USA

SANTA CLARA - Der Chipriese Intel verschiebt nach dem Werk in Magdeburg auch den Start einer riesigen Fabrik im US-Bundesstaat Ohio. Sie sollte ursprünglich in diesem Jahr die Produktion aufnehmen, das verzögerte sich dann bereits um bis zu drei Jahre. Jetzt will Intel den ersten Teil des Werks 2030 zu Ende bauen, mit einem Produktionsbeginn im selben Jahr oder 2031. Aus dem zweiten Teil sollen 2032 erste Chips kommen.

BVB entdeckt die Null: 'Eine Mannschaftsleistung'

HAMBURG - Erstmals gelangen Borussia Dortmund in dieser Saison zwei Bundesliga-Siege nacheinander. Doch viel wichtiger als das 2:0 beim FC St. Pauli war für Spieler und Verantwortliche des BVB die Erkenntnis: die Null steht - endlich wieder. Zum vierten Mal in den vergangenen fünf Partien kassierten die Dortmunder keinen Gegentreffer.

Weitere Meldungen -ROUNDUP/Experte: Flugreisen ab Deutschland auch im Sommer teuer -Iran: Lufthansa fliegt wieder nach Teheran -K+S: Beschäftigungssicherung für Kali-Kumpel verlängert -Privater Konsum: Verbraucher halten sich zurück -ROUNDUP: Telekom bringt Smartphone ohne sichtbare Apps auf den Markt -UN-Hochkommissar Türk warnt vor Tyrannei durch IT-Oligarchen -Frankfurt will die IAA zurückholen -Schifffahrt auf der Elbe in Dresden wieder möglich -Julius Bär schlägt Noel Quinn als Verwaltungsratspräsidenten vor -Bosch: Werden um weiteren Stellenabbau nicht herumkommen -Startup-Gründerinnen erhalten immer weniger Geld als Männer -Lenovo stellt Drei-Displays-Laptop und Klapp-Bildschirm vor -Schon wieder Pkw-Maut? CSU-Juristen wollen Abgabe für alle -Insolvenzverfahren bei Flugtaxi-Firma Volocopter eröffnet

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis