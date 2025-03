IRW-News: Patriot Battery Metals Inc.: Patriot gibt Entdeckung von umfassender Cäsiumzone bei Shaakichiuwaanaan bekannt

IRW-PRESS: Patriot Battery Metals Inc.: Patriot gibt Entdeckung von umfassender Cäsiumzone bei Shaakichiuwaanaan bekannt

Höhepunkte

- Im Rahmen einer Überprüfung der Bohrkernanalysedaten des Unternehmens wurden mehrere unterschiedliche Gebiete mit beträchtlicher Cäsiumanreicherung (> 1 % Cs2O) identifiziert.

- Die primäre Anreicherungszone stimmt mit der hochgradigen unternehmenseigenen Lithiumzone Vega (CV13) überein, kann in Bohrlöchern über ein äußerst großes Gebiet von etwa 600 m mal 400 m nachverfolgt werden und ist weiterhin in mehrere Richtungen offen.

- Pollucit, das wesentlichste und bevorzugte Erzmineral für Cäsium, wurde mittels einer mineralogischen XRD-Analyse beim Pegmatit CV13 identifiziert und wird als primäre Quelle der Cäsiumanreicherung im Konzessionsgebiet interpretiert. Ein gezielteres mineralogisches Programm ist im Gange.

- Dieses extrem seltene Cäsiummineral weist das Potenzial auf, ein bedeutsames Nebenprodukt zukünftiger Lithiumbetriebe zu werden.

- Die Cäsiumergebnisse in den Bohrlöchern und Schlitzen beinhalten:

o 10,4 m mit 1,30 % Cs2O, einschließlich 4,0 m mit 2,02 % Cs2O (CV23-117) bei CV5

o 10,6 m mit > 1,00 % Cs2O (CV24-754) bei CV13 - Analyse der Cs-Werte über dem Grenzwert noch ausstehend Die Analyseergebnisse überschreiten die obere Erfassungsgrenze (10.000 ppm Cs) des Basisanalysepakets und erfordern eine weitere Analyse der Werte über dem Grenzwert unter Anwendung eines anderen Analysepakets, um den Cs-Gehalt zu ermitteln. Die Analyse der Werte über dem Grenzwert zur Ermittlung der tatsächlichen Gehalte ist noch ausstehend und wird nach dem Erhalt bekannt gegeben werden.

o 7,1 m mit > 1,00 % Cs2O (CV24-520) bei CV13 - Analyse der Cs-Werte über dem Grenzwert noch ausstehend1

o 0,5 m mit 9,58 % Cs2O (Schlitz CH22-047) - CV12

- Die Ergebnisse der Analyse der Cäsiumwerte über dem Grenzwert (> 1 % Cs) für über 140 einzelne Kernproben sind noch ausstehend, wobei die Berechnungen der endgültigen Gehaltsmächtigkeit für die Bohrlöcher bekannt gegeben werden, sobald sie eingetroffen sind.

- Wirtschaftliche Lagerstätten weisen für gewöhnlich eine Größe von weniger als 10.000 bis 350.000 t auf - gegenüber typischen Lithiumpegmatitlagerstätten, deren Größe im Bereich von mehreren Millionen Tonnen liegt (weniger als 10 Mt und selten über 100 Mt).

- Das Unternehmen hat erkannt, dass es weltweit nur eine Handvoll Betreiber gibt, die zurzeit Cäsiumprodukte herstellen, was dazu führt, dass es sich um einen äußerst seltenen und wertvollen Rohstoff handelt, zumal er eine Reihe bedeutsamer industrieller Anwendungen hat.

Darren L. Smith, Executive und Vice President of Exploration von Patriot, sagte: Die Identifizierung mehrerer Zonen mit einer umfassenden Cäsiummineralisierung in den Bohrlöchern bei Shaakichiuwaanaan ist von enormer Bedeutung. Cäsium-Pegmatit-Vorkommen mit über 1 % Cs2O sind äußerst selten und stellen nur den am stärksten gebrochenen und entwickelten Teil eines Pegmatitkörpers dar. Obwohl der Schwerpunkt des Unternehmens auf Lithiumpegmatit und der Weiterentwicklung von CV5 in Richtung Produktion liegt, besteht die eindeutige Möglichkeit, eine Pollucit- (Cäsium)-Zone von beträchtlicher Größe zu beschreiben. Darüber hinaus besteht angesichts der Knappheit und des Wertes von Cäsium beträchtliches Potenzial, den Wert für die Interessensvertreter weiter zu steigern.

2. März 2025 - Vancouver, BC, Kanada, 3. März 2025 - Sydney, Australien / IRW-Press / Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich, die Entdeckung einer umfassenden Zone mit einer Cäsiummineralisierung beim Pegmatit CV13 bekannt zu geben, der Teil des unternehmenseigenen Konzessionsgebiets Shaakichiuwaanaan (das Konzessionsgebiet oder das Projekt) in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec ist.

Das Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan beherbergt eine konsolidierte Mineralressourcenschätzung Die Mineralressourcenschätzung von Shaakichiuwaanaan (CV5 und CV13) (80,1 Mt mit 1,44 % Li2O und 163 ppm Ta2O5 in der angedeuteten bzw. 62,5 Mt mit 1,31 % Li2O und 147 ppm Ta2O5 in der vermuteten Kategorie) wird mit einem Cutoff-Gehalt von 0,40 % Li2O (Tagebau), 0,60 % Li2O (Untertagebau CV5) und 0,80 % Li2O (Untertagebau CV13) mit Wirksamkeitsdatum 21. August 2024 (durch Bohrloch CV24-526) gemeldet. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da sie keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben haben.

(MRE) von 80,1 Mt mit 1,44 % Li2O in der angedeuteten bzw. von 62,5 Mt mit 1,31 % Li2O in der vermuteten Kategorie. Der Spodumenpegmatit CV5, der den Großteil der MRE ausmacht, ist das ganze Jahr über eine ganzjährig befahrbare Straße zugänglich und ist etwa 14 km von einem großen Wasserkraftwerkskorridor entfernt. Der Pegmatit CV13 ist weniger als 3 km entlang des geologischen Abschnitts vom Pegmatit CV5 entfernt.

Nachdem die geologischen und Blockmodelle für den Pegmatit CV5 nun an das Team der Machbarkeitsstudie übergeben wurden, hat das Unternehmen seinen Kernanalysedatensatz weiter überprüft und mehrere unterschiedliche Bereiche mit beträchtlicher Cäsiumanreicherung (> 1 % Cs) identifiziert. Diese beinhalten die Pegmatite CV5 und CV12. Die beiden (2) größten Zonen befinden sich jedoch im Pegmatit CV13. Die Cäsiumergebnisse im Bohrloch und im Schlitz (Abbildung 1, Tabelle 1, Tabelle 2) beinhalten:

- 10,4 m mit 1,30 % Cs2O, einschließlich 4,0 m mit 2,02 % Cs2O (CV23-117) bei CV5

- 10,6 m mit > 1,00 % Cs2O (CV24-754) bei CV13 - Cs-Werte über dem Grenzwert noch ausstehend

- 7,1 m mit > 1,00 % Cs2O (CV24-520) bei CV13 - Cs-Werte über dem Grenzwert noch ausstehend

- 0,5 m mit 9,58 % Cs2O (Schlitz CH22-047) - CV12

Für über 140 Kernproben des Sommer/Herbst-Bohrprogramms 2024, einschließlich etwa 100 vom Pegmatit CV13, sind die Cäsium-Werte über dem Grenzwert (> 1 % Cs2O) noch ausstehend. Werte über dem Grenzwert sind erforderlich, wenn das Analyseergebnis die obere Erfassungsgrenze des Analysepakets überschreitet, die in diesem Fall 10.000 ppm Cs (d. h. 1 % Cs) beträgt. Die Berechnungen des endgültigen Cäsiumgehalts für die Bohrlöcher CV24-520, CV24-754 und mehrere andere Bohrlöcher werden bekannt gegeben, sobald die Analyse der Werte über dem Grenzwert für Cäsium eingetroffen ist.

Bei CV13 wurden zwei (2) unterschiedliche Bereiche mit einer Cäsiumanreicherung identifiziert (Abbildung 1). Die bedeutsamste und größte der Cäsiumzonen stimmt mit der hochgradigen (Lithium)-Zone Vega überein und kann im Bohrloch über ein umfassendes Gebiet von etwa 600 m x 400 m weiterverfolgt werden, wobei die Mächtigkeit zwischen 1 bis 2 m und mindestens 10 m (Kernlänge) variiert. Die zweite Zone steht in Zusammenhang mit dem Scheitelpunkt der strukturellen Flexur bei CV13 und wird mittels Bohrungen auf ein Gebiet von mindestens 250 m x 50 m und eine Mächtigkeit von bis zu mehreren Metern geschätzt.

Pollucit, das wesentlichste und bevorzugte Erzmineral für Cäsium, wurde mittels einer mineralogischen XRD-Analyse bei Shaakichiuwaanaan identifiziert und wird als Quelle der Cäsiumanreicherung im Konzessionsgebiet interpretiert. Ein mineralogisches Programm, dessen Schwerpunkt auf Gebieten mit einer Cäsiumanreicherung liegt, ist im Gange.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78751/Patriot_short_030325_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Gebiete mit einer bedeutsamen Cäsiumanreicherung, mit etwa 100 einzelnen Kernproben, deren Analyse der Werte über dem Grenzwert (>1% Cs) noch ausstehend ist

Tabelle 1: Attribute für die hierin erörterten Bohrlöcher und Schlitze

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78751/Patriot_short_030325_DEPRCOM.002.png

Als nächsten Schritt wird das Unternehmen seine Daten der Bohrungen und Oberflächenprobennahmen verwenden, um die Zone mit einer Cäsiumanreicherung innerhalb des mächtigeren Pegmatitkörpers bei jedem der primären Vorkommen geologisch zu modellieren, wobei der Schwerpunkt auf dem Gebiet der Zone Vega bei CV13 liegt. Darüber hinaus wird zum Blockmodell Cäsium hinzugefügt werden, um die Vorkommen weiter zu bewerten.

Die Identifizierung einer bedeutsamen Pollucitmineralisierung bei CV13 stellt eine Möglichkeit dar, das Potenzial von Cäsium als marktgängiges Nebenprodukt weiter zu bewerten, was die auf Lithium ausgerichtete Erschließungsstrategie des Unternehmens ergänzen könnte. Mit Fortdauer der Machbarkeitsstudie für CV5 wird das Unternehmen das Potenzial für eine Cäsiumressource bei Shaakichiuwaanaan und deren Auswirkungen auf zukünftige Explorationen und Erschließungen bewerten.

Über Cäsium - ein extrem seltenes kritisches Metall

Cäsium (Cs) ist ein Spezialmetall und wird von Kanada, der kanadischen Provinz Quebec, Japan und den USA als kritisches und strategisches Mineral eingestuft. Die primäre Verwendung von Cäsium, das fast ausschließlich (in seiner ursprünglichen Form) aus dem Mineral Pollucit gewonnen wird, erfolgt in Form von Cäsiumformiatsole. Aufgrund seiner hohen Dichte, geringen Toxizität, biologischen Abbaubarkeit und Förderbarkeit wird es zur Unterstützung des Abschlusses von Öl- und Gasbohrlöchern bei hohem Druck und hohen Temperaturen verwendet.

Cäsium kommt auch bei Atomuhren, GPS, Flugzeugsteuerung und Telekommunikation zum Einsatz. Seine Verbindungen finden vielfältige Anwendung: Cäsiumcarbonat in Brennstoffzellen, Cäsiumchlorid in der Chemie und Nuklearmedizin, Cäsiumhydroxid in Batterien, Cäsiumiodid in Röntgengeräten, Cäsiumnitrat in der Pyrotechnik und in Szintillationszählern sowie Cäsiumsulfate in der Wasseraufbereitung und in wissenschaftlichen Instrumenten.

Mineralische Cäsiumlagerstätten (Pollucit) sind äußerst selten und stellen die am stärksten gebrochene Komponente von LCT-Pegmatiten dar, die die einzige primäre Cäsiumquelle der Welt sind. Wirtschaftliche Lagerstätten weisen für gewöhnlich eine Größe von <10.000 bis 350.000 t auf - gegenüber typischen Lithiumpegmatitlagerstätten, deren Größe im Bereich von Millionen Tonnen liegt (< 10 Mt und selten über 100 Mt). Beispiele für die wenigen zurzeit oder vormals produzierenden Minen sind Tanco (Kanada, Abbildung 2.), Bikita (Simbabwe) und Sinclair (Australien). Die erste kommerzielle Cäsiummine Australiens, Sinclair, förderte das letzte Cäsium im Jahr 2019.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78751/Patriot_short_030325_DEPRCOM.003.png

Abbildung 2: Mine Tanco und Chemiewerk bei Bernic Lake, Manitoba. (Quelle: Website von Tanco)

Tabelle 2: Attribute für die hierin erörterten Bohrlöcher und Schlitze

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78751/Patriot_short_030325_DEPRCOM.004.png

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokoll, das den besten Praktiken der Branche entspricht, wurde in das Programm aufgenommen und umfasst die systematische Einfügung von Quarzblanks und zertifizierten Referenzmaterialien in die Probenchargen mit einer Rate von jeweils etwa 5 %. Zusätzlich wurden Analysen von Trübenteil- und Probenduplikaten durchgeführt, um die analytische Präzision zu bewerten, und externe (sekundäre) Trübenteil-Duplikate des Labors wurden im Primärlabor für nachfolgende Kontrollanalysen und Validierungen vorbereitet.

Alle entnommenen Proben wurden an das Labor von SGS Canada in Val-dOr oder Radisson in Quebec zur Probenaufbereitung (Code PRP90 special) gesendet, die eine Trocknung bei 105 °C, eine Zerkleinerung auf 90 % (2 mm), eine Riffelungsteilung von 250 g sowie eine Pulverisierung auf 85 % (75 µm) umfasst. Die Trüben wurden auf dem Luftweg zum Labor von SGS Canada in Burnaby in British Columbia transportiert, wo die Proben homogenisiert und in weiterer Folge mittels Natriumperoxidfusion mit ICP-AES/MS-Abschluss (Codes GE_ICP91A50 und GE_IMS91A50) auf mehrere Elemente (einschließlich Li, Cs und Ta) analysiert wurden.

Übergrenzwerte für Cäsium werden angefordert, wenn das Analyseergebnis die obere Nachweisgrenze (10.000 ppm Cs) der Analysepakete GE_ICP91A50 und GE_IMS91A50 überschreitet. Das für Cäsium verwendete Overlimit-Paket ist GC_AAS49C - Säureaufschluss für alkalische Elemente - und meldet Cs in %.

Qualifizierter Sachverständiger / sachkundige Person

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse aus dem Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo. zusammengestellt wurden, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und ein Mitglied des Ordre des Géologues du Québec (Geologist Permit number 01968) sowie der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (member number 87868) ist. Herr Smith hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Herr Smith ist ein Executive und Vice President of Exploration bei Patriot Battery Metals Inc. und besitzt Stammaktien und Optionen des Unternehmens.

Herr Smith verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung, die Art der Lagerstätte und die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um sich als sachkundige Person gemäß Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (the JORC Code) zu qualifizieren. Herr Smith erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in dieser Pressemeldung in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, wiedergegeben werden.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Hartgestein-Lithiumexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebietes Shaakichiuwaanaan (früher als Corvette bekannt) konzentriert, das in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec, Kanada, liegt und ganzjährig über eine Allwetterstraße erreichbar ist und in der Nähe der regionalen Stromleitungsinfrastruktur liegt. Die Mineralressource Shaakichiuwaanaan

, die die Spodumen-Pegmatite CV5 und CV13 einschließt, beläuft sich auf insgesamt 80,1 Mio. Tonnen mit 1,44 % Li2O in der Kategorie angedeutet und 62,5 Mio. Tonnen mit 1,31 % Li2O in der Kategorie vermutet und gilt als die größte Lithiumpegmatit-Ressource in Nord-, Mittel- und Südamerika und als die achtgrößte Lithiumpegmatit-Ressource der Welt.

Für den Pegmatit CV5 wurde am 21. August 2024 eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) veröffentlicht, die sein Potenzial als nordamerikanisches Zentrum für Lithiumrohstoffe hervorhebt. Die PEA umreißt das Potenzial für ein wettbewerbsfähiges und weltweit bedeutendes hochgradiges Lithiumprojekt mit einer Zielkapazität von bis zu 800.000 Tonnen Spodumenkonzentrat pro Jahr unter Verwendung eines einfachen DMS-Fließbildes (Dense Media Separation/Schwimm-Sink-Verfahren).

1 Die Mineralressourcenschätzung (80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O und 163 ppm Ta2O5 in der Kategorie angedeutet, und 62,5 Mio. t mit 1,31% Li2O und 147 ppm Ta2O5 in der Kategorie vermutet) für Shaakichiuwaanaan (CV5 & CV13) wird mit einem Cut-off-Gehalt von 0,40 % Li2O (Tagebau), 0,60 % Li2O (Untertagebau CV5) und 0,80 % Li2O (Untertagebau CV13) ausgewiesen, Stichtag ist der 21. August 2024 (bis zu Bohrloch CV24-526). Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca und www.asx.com.au finden.

Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.

KEN BRINSDEN

Kenneth Brinsden, President, CEO & Managing Director

Olivier Caza-Lapointe

Head, Investor Relations - Nordamerika

T: +1 (514) 913-5264

E: ocazalapointe@patriotbatterymetals.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen.

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, und die sich auf die Strategie des Unternehmens, den zukünftigen operativen Betrieb, die technischen Bewertungen, die Aussichten, die Pläne und die Ziele des Managements beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie im Gange, potenziell, werden, zukünftig, sein, Fokus, Gelegenheit, in Produktion gehen, weiter verbessern, werden, nächster Schritt und ähnliche Wörter oder Ausdrücke gekennzeichnet. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen über die Machbarkeitsstudie und das Potenzial von Cäsium bei Shaakichiuwaanaan als marktfähiges Nebenprodukt.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen Informationen oder Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Informationen oder Aussagen als richtig erweisen werden. Zu den wichtigsten Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beruhen, zählen unter anderem, dass die geplanten Explorations- und Mineralressourcenschätzungen auf dem Konzessionsgebiet wie erwartet fortgesetzt werden, die Genauigkeit der Reserven- und Ressourcenschätzungen, die Klassifizierung der Ressourcen als vermutet und die Annahmen, auf denen die Reserven- und Ressourcenschätzungen basieren, die langfristige Nachfrage nach Spodumen und dass die Explorations- und Erschließungsergebnisse weiterhin die aktuellen Pläne des Managements für die Erschließung des Konzessionsgebiets und die Erwartungen für das Projekt unterstützen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle Faktoren und Annahmen enthält, die möglicherweise verwendet wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen auch Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und die sich in erheblichem Maße nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ergebnisse des operativen Betriebs und die Wachstumsaussichten des Unternehmens auswirken können. Zu den Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, und den Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die Pläne in Bezug auf das Projekt des Unternehmens umzusetzen, einschließlich des Zeitplans. Darüber hinaus werden die Leser darauf hingewiesen, die detaillierte Risikodiskussion im jüngsten Jahresinformationsblatt des Unternehmens, das auf SEDAR+ veröffentlicht wurde und auf das in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, sorgfältig zu lesen, um ein umfassenderes Verständnis der Risiken und Ungewissheiten zu erhalten, die sich auf die Geschäfte und operativen Betriebe des Unternehmens auswirken.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Informationen erwartet werden. Diese Risiken erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Sollte sich eines dieser Risiken oder Ungewissheiten verwirklichen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Aufgrund der den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnenden Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollen den Anlegern helfen, die Geschäftspläne, die finanzielle Leistung und den Zustand des Unternehmens zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden nur zum Datum dieses Dokuments gemacht. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Das Unternehmen qualifiziert alle seine zukunftsgerichteten Aussagen durch diese Warnhinweise.

Erklärung der sachkundigen Person (ASX Listing Rule)

Die Mineralressourcenschätzung in dieser Pressemitteilung wurde vom Unternehmen in Übereinstimmung mit ASX Listing Rule 5.8 am 5. August 2024 gemeldet. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung keine von der sachkundigen Person überprüften neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der Pressemitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich verändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der sachkundigen Person dargestellt werden, nicht wesentlich gegenüber der ursprünglichen Pressemitteilung geändert wurden.

Das Produktionsziel, auf das in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurde vom Unternehmen in Übereinstimmung mit der ASX Listing Rule 5.16 am 21. August 2024 gemeldet. Das Unternehmen bestätigt, dass zum Zeitpunkt dieser Mitteilung alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die dem Produktionsziel aus der ursprünglichen Mitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Link zur englischen Originalmeldung:

https://patriotbatterymetals.com/patriot-announces-discovery-of-a-large-cesium-zone-at-shaakichiuwaanaan/

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78751

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78751&tr=1

