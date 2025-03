Fielmann mit Kurssprung - Resultate überzeugen

(dpa-AFX) - Die vorgelegten Jahreszahlen der Optikerkette Fielmann sind am Dienstag an der Börse sehr gut angekommen. Der Kurs des SDax-Werts stemmte sich mit einem Kurssprung um 8,5 Prozent gegen die schwächere Tendenz des Kleinwerteindex. Sie erreichten ihren höchsten Stand seit Ende Oktober. Anfang November hatten enttäuschende Quartalszahlen eine Kurslücke aufgerissen, die nun so gut wie geschlossen ist.

Die Nachrichten waren nun besser als im November. Vom Analysehaus Bryan Garnier wurde eine starke Margenentwicklung gelobt, die das Erreichen der Ziele für 2025 noch glaubwürdiger machten.

Das Vorsteuerergebnis der Optikerkette habe die Erwartungen übertroffen, hieß es vom Baader-Analysten Volker Bosse. Dieser erwähnte auch die Dividende positiv, die 1,15 Euro betragen soll. Diese habe er unverändert zum Vorjahr bei einem Euro erwartet, schrieb Bosse. Auch der bestätigte Ausblick wirke überzeugend, rundete er die guten Nachrichten ab./tih/jha/