EQS-News: Fielmann-Gruppe: Vorläufige Zahlen des Geschäftsjahrs 2024

EQS-News: Fielmann Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Fielmann-Gruppe: Vorläufige Zahlen des Geschäftsjahrs 2024



04.03.2025 / 07:28 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Fielmann-Gruppe: Vorläufige Zahlen des Geschäftsjahrs 2024

Umsatz steigt um +15 % auf 2,3 Milliarden €, operatives Ergebnis um +23 %

Vorläufige Zahlen liegen im Rahmen der im Juli 2024 kommunizierten Erwartungen

Bereinigtes EBITDA der Gruppe steigt +23 %, Marge in Europa erreicht 22,8 % (+2,1 Prozentpunkte)

Starkes Wachstum der Augenvorsorge in Europa: bereits 130.000 Augen-Check-Ups

Der Konzernumsatz der Fielmann-Gruppe wuchs im Geschäftsjahr 2024 um 15 % auf rund 2,3 Milliarden € (Vorjahr: 2 Milliarden €). Dies dank starkem organischem Wachstum (+7 %) sowie der Konsolidierung unserer US-Akquisitionen (+8%). Gleichzeitig verbesserte die Fielmann-Gruppe ihre Profitabilität deutlich: Auf Gruppen-Ebene stieg die bereinigte EBITDA-Marge auf etwa 21,7 % (+1,5 Prozentpunkte über Vorjahr), in Europa auf rund 22,8 % (+2,1 Prozentpunkte über Vorjahr) und in den USA auf 9,9 %. Diese Zahlen entsprechen unserer Prognose.

Marktanteilsgewinne in wesentlichen Märkten

Trotz makroökonomischer Herausforderungen und einer schwachen Konsumstimmung hat Fielmann sein starkes organisches Wachstum in Zentraleuropa im Geschäftsjahr 2024 fortgesetzt: Nach vorläufigen Zahlen wuchs der Umsatz in Deutschland um +7 %, die Schweiz legte um +5 % zu und Österreich verbesserte sich um +10 % gegenüber dem Vorjahr. Diesen Erfolg verdanken wir einem höheren Anteil an Gleitsichtgläsern und der erfreulichen Entwicklung unseres Hörakustik-Geschäfts. Spanien wuchs um +10 % gegenüber dem Vorjahr. In unseren weiteren europäischen Märkten steigerten wir den Umsatz um +5 %. Während sich das zweistellige Wachstum in Polen und Tschechien positiv auswirkte, belastete die Konsolidierung unseres Niederlassungsnetzes in Italien den Umsatz, führte jedoch zu einer erfreulichen Profitabilität des italienischen Marktes. Fielmann USA wuchs 2024 auf etwa 200 Millionen € Umsatz an. Die Übernahme von SVS Vision trug erstmals über das volle Geschäftsjahr und die Akquisition von Shopko Optical für sechs Monate zum Umsatz der Fielmann-Gruppe bei. Auf vergleichbarer Basis wuchs unser US-Geschäft um +11 % gegenüber dem Vorjahr und damit deutlich schneller als der Markt.

Starkes Wachstum in wesentlichen Produktgruppen, großer Bedarf an Augenvorsorge in Europa

Nach vorläufigen Umsatzzahlen verzeichnete die Fielmann-Gruppe im Geschäftsjahr 2024 in allen wesentlichen Produktgruppen jeweils ein starkes Wachstum von 6 % und mehr. In Europa lag der Umsatz mit Kontaktlinsen auf Vorjahresniveau, Sonnenbrillen ohne Sehstärke wuchsen um 6 % und Korrektionsbrillen um 7 %. Die Versorgung mit Hörsystemen verzeichnete einen sprunghaften Umsatzanstieg um +10 %. Unsere Augenvorsorgeleistungen erwirtschafteten 2024 ein Umsatzvolumen von rund 40 Millionen €. Treiber dieser Entwicklung sind vor allem unsere Übernahmen in den USA, wo die medizinische Augenvorsorge integraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells ist. In Europa erfüllen wir mit unserem Augen-Check-Up einen lang gehegten Kundenwunsch: Seit Einführung haben sich bereits 130.000 Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz für unseren innovativen Service entschieden. Diese medizinische Leistung wächst derzeit rasant, da sie in immer mehr europäischen Niederlassungen verfügbar ist und die Zahl der Check-Ups pro Niederlassung pro Tag kontinuierlich steigt.

Profitabilität wächst wie geplant deutlich, Dividende wird angehoben

Nach vorläufigen Zahlen steigerte die Fielmann-Gruppe das bereinigte EBITDA 2024 um etwa +23 % auf 491 Millionen € (Vorjahr: 399 Millionen €). Ausschlaggebend war unser starkes organisches Wachstum in Europa dank einer verbesserten Abverkaufsstruktur und der erfreulichen Entwicklung unserer Hörakustik. Außerdem wirkte sich auch unser Kostensparprogramm positiv auf die Profitabilität aus. Die bereinigte EBITDA-Marge der Gruppe stieg um +1,5 Prozentpunkte auf 21,7 % (Vorjahr: 20,2 %). In Europa wuchs der entsprechende Wert um +2,1 Prozentpunkte auf 22,8 % (Vorjahr: 20,7 %). In den USA verbesserten wir die bereinigte EBITDA-Marge im Geschäftsjahr 2024 auf 9,9 %. Das bereinigte Vorsteuerergebnis (EBT) der Fielmann-Gruppe betrug dank eines sprunghaften Anstiegs von etwa +23% rund 237 Millionen € (Vorjahr: 193 Millionen €). Angesichts der erfolgreichen Entwicklung der Fielmann-Gruppe im Geschäftsjahr 2024 werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 10. Juli 2025 eine Dividende von 1,15 € je Aktie (Vorjahr: 1,00 €) empfehlen.

Ausblick

Trotz der angespannten wirtschaftlichen Situation in vielen europäischen Märkten wächst die Fielmann-Gruppe weiter – dank loyaler Kunden, garantierter Qualität zum günstigen Preis, bestem Service und konsequenter Kostendisziplin. Unsere Marktanteilsgewinne im Geschäftsjahr 2024 stimmen uns optimistisch, dass wir unsere Position auch im laufenden Jahr weiter ausbauen können. Mit unserer Vision 2025 haben wir das Wachstum unseres Familienunternehmens beschleunigt. Mit Blick auf die Verbesserung unserer Profitabilität sehen wir uns auf einem guten Weg, das Ziel einer bereinigten EBITDA-Marge von 25 % in Europa und 24 % auf Gruppen-Ebene zu erreichen. Unser detaillierter Ausblick auf das Gesamtjahr 2025 wird im April durch unseren Aufsichtsrat geprüft und anschließend im Rahmen unseres Geschäftsberichts veröffentlicht.

Hamburg, 4. März 2025



Fielmann Group AG

Der Vorstand

Über die Fielmann-Gruppe

Die Fielmann-Gruppe ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg. Über unser Omnichannel-Geschäftsmodell mit digitalen Vertriebskanälen und mehr als 1.200 Niederlassungen weltweit versorgen wir unsere 29 Millionen Kunden mit Brillen, Kontaktlinsen, Hörsystemen und Dienstleistungen im Bereich der Augenvorsorge. Gegründet im Jahr 1972, wird das Unternehmen heute in zweiter Generation von Marc Fielmann geführt. Die Familie Fielmann besitzt nach wie vor die Mehrheit der börsennotierten Aktiengesellschaft. Mit seiner kundenfreundlichen Philosophie hilft Fielmann allen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen. Dank des Einsatzes seiner 24.000 Mitarbeitenden weltweit erreicht das Familienunternehmen immer wieder Kundenzufriedenheitswerte von mehr als 90 % und hat bereits mehr als 200 Millionen individuell gefertigte Korrektionsbrillen abgegeben.

Weitere Informationen



Director Communication & PR

presse@fielmann.com

Telefon +49 40 270 76 5907 Katrin CarstensDirector Communication & PRTelefon +49 40 270 76 5907

Investor Relations Manager

investorrelations@fielmann.com

Telefon +49 40 270 76 511 Nils ScharwächterInvestor Relations ManagerTelefon +49 40 270 76 511

04.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Fielmann Group AG Weidestrasse 118 a 22083 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 270 76-0 Fax: +49 40 270 76-390 Internet: www.fielmann-group.com ISIN: DE0005772206 WKN: 577220 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange EQS News ID: 2088171

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2088171 04.03.2025 CET/CEST