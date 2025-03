Fielmann legt 2024 bei Umsatz und Ergebnissen deutlich zu

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Optikerkonzern Fielmann hat das vergangene Jahr mit Zuwächsen abgeschlossen. Der Konzernumsatz sei 2024 im Jahresvergleich um 15 Prozent auf rund 2,3 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen bei Vorlage von vorläufigen Zahlen am Dienstag in Hamburg mit. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um etwa 23 Prozent auf 491 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge betrug 21,7 Prozent. Das waren 1,5 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Zur verbesserten Profitabilität habe vor allem das Geschäft in Europa und das Sparprogramm beigetragen, hieß es. Vor Steuern blieb ein um Sondereffekte bereinigter Gewinn von 237 Millionen Euro hängen - ein Plus von etwa 23 Prozent.

"Unsere Marktanteilsgewinne im Geschäftsjahr 2024 stimmen uns optimistisch, dass wir unsere Position auch im laufenden Jahr weiter ausbauen können" teilte Fielmann weiter mit. Der Vorstand sehe sich mit Blick auf die Verbesserung der Profitabilität auf einem guten Weg, das Ziel einer bereinigten Ebitda-Marge von 25 Prozent in Europa und 24 Prozent auf Konzernebene zu erreichen. Einen detaillierten Ausblick für 2025 will das Unternehmen im April geben./mne/jha/