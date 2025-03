GNW-News: BAWAG Group hält Investor Day ab und gibt neue Ziele für 2027 bekannt

^Die BAWAG Group hält heute ihren zweiten Investorentag nach dem Börsengang im

Oktober 2017 ab. Nach über sieben Jahren als börsennotiertes Unternehmen ziehen wir Bilanz über das, was wir bisher erreicht haben, und konzentrieren uns vor allem darauf, wie wir unser Unternehmen für künftiges Wachstum positioniert haben. Nach unserer Transformation in den vergangenen zehn Jahren zählt die BAWAG Group heute zu den profitabelsten und effizientesten Banken in Europa und verfügt über die finanzielle Stärke, um ihre Kunden und lokale Gemeinschaften zu unterstützen. Wir haben bereits alle unsere mittelfristigen Finanzziele erreicht, die wir uns in 2021 gesetzt hatten. Das Team ist sehr stolz darauf, unsere Ziele erreicht zu haben, aber wir sind uns auch bewusst, dass noch viel mehr vor uns liegt. Anlässlich unseres Investorentages stellen wir eine Reihe neuer mittelfristiger Finanzziele vor. Für den Zeitraum 2025 bis 2027 planen wir, einen Nettogewinn von über 2,7 Mrd. EUR zu erwirtschaften. Für das Jahr 2027 streben wir einen Nettogewinn von über 1 Mrd. EUR an. Wir planen außerdem, bis 2027 Überschusskapital (nach Berücksichtigung unserer Ausschüttungsquote von 55%) von über 1 Mrd. EUR zu erwirtschaften. Dieses möchten wir für organisches Wachstum, weitere Zukäufe und/oder Kapitalausschüttungen einsetzen. Wie in der Vergangenheit werden wir unsere Kapitalposition am Ende eines jeden Jahres bewerten und Ausschüttungen gemäß unserem Kapitalausschüttungsrahmen anstreben. Wir streben über alle Zyklen hinweg einen Return on Tangible Common Equity (RoTCE) von > 20% an und planen, bis 2027 eine Cost/Income-Quote (CIR) von °