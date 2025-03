IRW-News: ACCESS Newswire: GA-ASI fliegt Reference Autonomy Stack der Regierung während Orange Flag 25-1

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: GA-ASI fliegt Reference Autonomy Stack der Regierung während Orange Flag 25-1

Von der Regierung bereitgestelltes Pilot Vehicle Interface für unbemannte Kampfflugzeuge

San Diego, Kalifornien / Access Newswire / 4. März 2025 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) hat einen weiteren wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung unbemannter Kampfflugzeuge (UCAVs) erreicht, nachdem es die von der US-Regierung bereitgestellte Autonomie-Software an Bord eines firmeneigenen MQ-20 Avenger® geflogen hat. Diese Flugvorführung war Teil der All-Domain-Testreihe Orange Flag 25-1 des Air Force Test Center, die vom 19. bis 21. Februar auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien stattfand.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78781/995259GA-ASIOrangeFlag_DE_PRCOM.001.jpeg

Die Testvorführung erfolgte unter Einsatz eines von der Regierung bereitgestellten Pilot Vehicle Interface (PVI) und zeigte GA-ASIs Engagement für die Weiterentwicklung seines UCAV-Ökosystems durch Zusammenarbeit mit Partnern und Regierungsstellen und die Integration modernster Technologien. Avenger ist ein düsengetriebenes UAS (unbemanntes Luftfahrzeug), das von GA-ASI ausgiebig als Testplattform für zukünftige autonome kollaborative Plattformen genutzt wird.

GA-ASI demonstrierte auch die Fähigkeit, während des Fluges über Proliferated Low Earth Orbit (PLEO)-Satelliten mithilfe eines Autonomie-Produkts von Shield AI schnell zwischen Autonomie-Systemen zu wechseln.

Orange Flag 25-1 ist Teil der größeren Veranstaltungsreihe Orange Flag Evaluation and Demonstration Event. Diese Veranstaltung brachte verschiedene Stakeholder zusammen, die fortschrittliche Luft- und Raumfahrttechnologien in realistischen Einsatzszenarien testen und validieren konnten.

Die von der Regierung bereitgestellte Autonomie-Software - bekannt als Reference Autonomy Stack - wurde in den GA-ASI Avenger integriert und bewies autonome Flugbetriebsfähigkeiten mit Schwerpunkt auf der Durchführung von Air-to-Air-Einsätzen. Das von der Regierung bereitgestellte PVI ermöglichte eine nahtlose Steuerung und Überwachung des Autonomy Stacks und unterstrich die Interoperabilität und Flexibilität des UCAV-Ökosystems von GA-ASI. Der Shield-AI-Stack demonstrierte Autonomie-Fähigkeiten für sichere administrative Flugphasen.

Die Flüge haben bewiesen, dass Luftfahrzeuge von GA-ASI je nach Bedarf schnell von firmeneigener Software auf von der Regierung bereitgestellte Software oder Software anderer Anbieter umgestellt werden können. Dies bestätigt, dass die neuen Generationen von UCAVs von GA-ASI nahtlos und so schnell aktualisiert werden können, wie die Entwickler sie fertigstellen. So wie ein Mobiltelefon mit jedem Update neue und bessere Funktionen erhält, können auch neue UCAVs leistungsfähiger und vielseitiger werden.

Diese Vorführung ist ein bedeutender Erfolg in unseren fortlaufenden Bemühungen, die Autonomie für unbemannte Luftfahrzeuge zu operationalisieren, sagte der Vice President of Advanced Programs von GA-ASI, Michael Atwood. Die Verwendung des Reference Autonomy Stacks der Regierung während der Orange Flag 25-1 und des von der Regierung bereitgestellten PVI unterstreicht unser Engagement, robuste und anpassungsfähige Autonomie-Lösungen für den Kampfflugzeugpiloten bereitzustellen. Wir schätzen und würdigen insbesondere die Unterstützung, die wir von der 309th Software Engineering Group erhalten haben.

Der erfolgreiche Flug während der Orange Flag 25-1 ist eine weitere Bestätigung für das Engagement von GA-ASI, sein auf offenen Standards basierendes Autonomie-Software-Ökosystem weiterzuentwickeln. Durch die Einhaltung staatlicher Standards stellt GA-ASI die schnelle Integration der besten Funktionen von Drittanbietern sicher und verbessert so die allgemeine operative Effektivität von UCAV-Plattformen.

GA-ASI stellt sein Engagement für die Förderung der Autonomie von UCAVs durch eine Reihe von Flugtests und Kooperationen mit Regierungs- und Industriepartnern unter Beweis. Diese Bemühungen zielen darauf ab, eine Autonomie-Infrastruktur zu entwickeln, die eine schnelle Integration und Validierung taktischer Softwareanwendungen ermöglicht, während die Flugsicherheit gewahrt bleibt und den Streitkräften die fortschrittlichsten Fähigkeiten zur Verfügung gestellt werden. GA-ASI wurde von der U.S. Air Force ausgewählt, um das Collaborative Combat Aircraft (CCA) zu bauen und zu fliegen.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), ein mit General Atomics verbundenes Unternehmen, ist ein führender Konstrukteur und Hersteller von bewährten, zuverlässigen RPA-Systemen, Radargeräten und elektrooptischen und verwandten Missionssystemen, unter anderem der RPA-Serie Predator® und des Multi-Modus-Radars Lynx®. Mit mehr als acht Millionen Flugstunden bietet GA-ASI missionsfähige Long-Endurance-Luftfahrzeuge mit integrierten Sensor- und Datalink-Systemen, die ständiges Situationsbewusstsein ermöglichen. Das Unternehmen produziert außerdem eine Vielzahl von Sensorsteuerungs- und Bildauswertungssoftware, bietet Pilotentraining und Unterstützungsleistungen und entwickelt Antennen aus Metamaterial.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Kontaktdaten

GA-ASI Media Relations

asi-mediarelations@ga-asi.com

QUELLE: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78781

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78781&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.