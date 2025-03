IRW-News: Forge Resources Corp: Forge Resources Corp. kündigt Standortbesichtigung der Unternehmensführung auf Kohlenprojekt La Estrella und Inspektion potenzieller Kohleprojekte in Kolumbien an

IRW-PRESS: Forge Resources Corp: Forge Resources Corp. kündigt Standortbesichtigung der Unternehmensführung auf Kohlenprojekt La Estrella und Inspektion potenzieller Kohleprojekte in Kolumbien an

Vancouver, British Columbia (4. März 2025) / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG; OTCQB: FRGGF; FFWB: 5YZ) (FRG oder das Unternehmen) freut sich, die bevorstehende Standortbesichtigung der Unternehmensführung auf dem vollständig genehmigten Kohleprojekt La Estrella und die Inspektion von sechs aussichtsreichen Kohleprojekten in verschiedenen Regionen Kolumbiens bekanntzugeben. Der Besuch ist für den Zeitraum vom 9. bis 18. März 2025 geplant.

Die Unternehmensführung wird den Fortschritt des Projekts La Estrella überprüfen, auf dem vor kurzem der Bau des Hauptportals abgeschlossen wurde und mit den Untertagearbeiten begonnen wurde. Das Team wird auch mit Lieferanten zusammentreffen, um die Beschaffung von Material und Ausrüstung zur Unterstützung der untertägigen Entwicklung der Zufahrtsrampe zu besprechen, mit dem Ziel, Kohleflöze für das 20.000 Tonnen umfassende Großprobenentnahmeprogramm des Unternehmens zu erreichen.

Neben der Besichtigung des Standorts wird das Team strategische Gespräche führen, die sich auf die Identifizierung zusätzlicher kolumbianischer Kohlekonzessionen konzentrieren, von denen einige derzeit in Produktion sind und andere sich in verschiedenen Phasen des Genehmigungsverfahrens befinden. Diese Initiative zielt darauf ab, Möglichkeiten zur Erweiterung des Kohleprojektportfolios von Forge im Einklang mit dem Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige und verantwortungsvolle Ressourcenentwicklung zu evaluieren.

PJ Murphy, CEO von Forge Resources, erklärte: Wir sind begeistert, das Projekt La Estrella zu besuchen und uns aus erster Hand von den Fortschritten unseres engagierten Teams zu überzeugen. Bei diesem Besuch werden wir auch eine Reihe von Kohleförderprojekten besichtigen und wertvolle Einblicke in unsere Wachstums- und Akquisitionsstrategie bei Forge Resources Corp. erhalten.

Aktualisierung der Website von Forge Resources

Das Unternehmen möchte außerdem über den Start seiner neu gestalteten Unternehmenswebsite informieren, die Aktionären, Investoren und Stakeholdern eine verbesserte Plattform bietet, um sich über die neuesten Entwicklungen des Unternehmens auf dem Laufenden zu halten. Die neue Website bietet eine verbesserte Navigation, aktualisierte Projektinformationen und benutzerfreundlichen Zugriff auf wichtige Unternehmensmaterialien und spiegelt Forges Engagement für Transparenz und effektive Kommunikation wider. Besucher können die Website unter www.forgeresources.com einsehen, um mehr über die Projekte, Strategien und laufenden Initiativen des Unternehmens zu erfahren.

Über Forge Resources Corp.

Forge Resources Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen. Das Unternehmen hält eine 60%ige Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, erschließt. La Estrella enthält acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle. Weiters besitzt das Unternehmen auch eine Option auf das Projekt Alotta, ein aussichtsreiches Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das 50 km südöstlich der Porphyrlagerstätte Casino im unvergletscherten Teil des Porphyr-/Epithermal-Gürtels der Dawson Range im kanadischen Territorium Yukon liegt.

Für das Board of Directors

PJ Murphy, CEO Forge Resources Corp.

info@forgeresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte der hierin gemachten Aussagen und hierin enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Informationen über die Übernahme von Aion. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Ansichten, Meinungen, Absichten und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen. Sie beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen vorausgesagt oder prognostiziert wurden (einschließlich der Handlungen anderer Parteien, die sich bereit erklärt haben, bestimmte Dinge zu tun, und der Genehmigung durch bestimmte Regulierungsbehörden). Viele dieser Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Insbesondere kann nicht garantiert werden, dass die vorgeschlagene Transaktion wie beschrieben oder überhaupt abgeschlossen wird. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände bzw. die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, oder Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Wir bemühen uns um das Safe-Harbor-Zertifikat.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78769

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78769&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA34630Q1090

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.