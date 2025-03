IRW-News: Frequentis AG: FREQUENTIS gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 bekannt: EBIT deutlich über Analystenerwartung (Consensus).

IRW-PRESS: Frequentis AG: FREQUENTIS gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 bekannt: EBIT deutlich über Analystenerwartung (Consensus).

Wien, Österreich (IRW-Press/04.03.2025) - Durch die gute Geschäftsentwicklung und die profitablen Projektabwicklungen im Jahr 2024 konnte der Umsatz gemäß den vorläufigen Zahlen auf EUR 480,3 Mio. gesteigert werden (2023: 427,5 Mio.).

Das EBIT stieg gemäß den vorläufigen Zahlen auf EUR 32,1 Mio. (2023: 26,6 Mio.), die EBIT-Marge liegt damit bei 6,7% (2023: 6,2%).

Der Auftragseingang stieg auf EUR 583,8 Mio. (2023: 504,8 Mio.).

Das endgültige Jahresergebnis für das Gesamtjahr 2024 wird wie geplant am 8. April 2025 veröffentlicht.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen weltweit auf die verlässlichen Kommunikations- und Informationssysteme von Frequentis. Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und Kommunikation im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen. Mit einem Marktanteil von 30% ist das High-Tech-Unternehmen Weltmarktführer bei Sprach-kommunikations-systemen für die zivile Flugsicherung.

Der Weltkonzern mit über 2.300 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2023 wurde ein Umsatz von EUR 427,5 Mio. und ein EBIT von EUR 26,6 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson

barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations

stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78785

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78785&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ATFREQUENT09

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.