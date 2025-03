Reiseanbieter Alltours erwartet starkes Umsatzplus im Sommer

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Reiseveranstalter Alltours erwartet kräftiges Wachstum in der Sommersaison bei leicht steigenden Preisen.

"Das Buchungsaufkommen für den Sommer verläuft so stark wie noch nie", sagte Alltours-Chef Willi Verhuven am Dienstag auf der Reisemesse ITB in Berlin. In der Hauptreisezeit erwartet das Unternehmen aus Düsseldorf zehn Prozent Umsatzwachstum. Im Schnitt stiegen die Preise über alle Zielgebiete hinweg um drei bis vier Prozent. Pauschalreisen seien deutlich stärker nachgefragt und der Trend zu Frühbuchungen, die mit bis zu 55 Prozent Preisnachlass verbunden seien, halte an.

Trotz trüber Wirtschaftsaussichten und Inflation sparen die Verbraucher insgesamt bisher nicht am Urlaub. Dem ADAC zufolge erklärte knapp ein Viertel der Befragten in einer Umfrage, das Reisebudget zu kürzen. Ein Drittel von ihnen und damit deutlich mehr als bei der letzten Umfrage verzichteten ganz auf Urlaub. Die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen fand heraus, dass sich die Verbraucher zunehmend über stark gestiegene Reisepreise ärgern, das bisher aber keinen dämpfenden Effekt auf die Nachfrage hat. Der Deutsche Reiseverband erwartet für das bis Oktober laufende Touristikjahr elf Prozent mehr Umsatz und vier Prozent mehr Reisende.

Im vergangenen Jahr konnte auch Alltours, nach Daten der Fachpublikation FVW mittlerweile der fünftgrößte Anbieter in Deutschland, von der Pleite der früheren Nummer drei FTI profitieren. Im vergangenen Geschäftsjahr 2023/24 erzielte die Gruppe vor Steuern und Abschreibungen einen Rekordgewinn von knapp 100 Millionen Euro, ein Plus von 31 Prozent. Der Umsatz stieg um 16 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Die Zahl der Alltours-Gäste erhöhte sich auf einen Spitzenwert von 2,291 Millionen.

