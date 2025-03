ASML: US-Embargo gegen China drückt auf Kundenstimmung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Amsterdam (Reuters) - Die wiederholte Verschärfung der US-Beschränkungen für Technologieexporte nach China verunsichert die Kunden von ASML.

"Die makroökonomische Unsicherheit - auch in Bezug auf die technologische Souveränität und die Exportkontrollen - veranlasst einige Kunden, vorsichtig zu bleiben und ihre Investitionsausgaben unter Kontrolle zu halten", schrieb der weltweit führende Anbieter von Maschinen zur Chip-Herstellung in seinem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht.

Auf dem wichtigen chinesischen Markt, der im vergangenen Jahr mehr als ein Drittel zum Konzernumsatz beisteuerte, fielen immer mehr potenzielle Abnehmer unter das US-Embargo, teilte ASML weiter mit. Gleichzeitig bestehe das Risiko zusätzlicher Beeinträchtigungen des Geschäfts durch mögliche Gegenmaßnahmen der Regierung in Peking.

Um den technologischen und militärischen Aufstieg der Volksrepublik zu bremsen, haben die USA die Ausfuhr von Hochtechnologie in dieses Land immer weiter eingeschränkt. Auf Druck der USA zogen die Niederlande nach und verboten die Ausfuhr bestimmter Maschinen für die Halbleiter-Produktion.

(Bericht von Toby Sterling; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)