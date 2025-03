GNW-News: FibroBiologics meldet Patent für neuartigen Ansatz zur Modulation mitochondrialer Aktivität mithilfe von auf Fibroblasten basierten Therapeutika an

^Diese innovative Methode hat das Potenzial, neue Behandlungsmöglichkeiten für

chronische Erkrankungen zu erschließen, die durch mitochondriale Dysregulation verursacht werden. HOUSTON, March 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- FibroBiologics, Inc. (Nasdaq: FBLG) (?FibroBiologics"), ein im klinischen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen mit über 160 erteilten und angemeldeten Patenten, das sich auf die Entwicklung von Therapeutika und potenziellen Heilmitteln für chronische Krankheiten unter Verwendung von Fibroblasten und von Fibroblasten abgeleiteten Materialien konzentriert, hat die Einreichung einer Patentanmeldung beim United States Patent and Trademark Office bekanntgegeben, die Verfahren zur Verbesserung der mitochondrialen Leistung in Zellen unter Verwendung von Fibroblasten abdeckt. Mitochondrien sind lebenswichtige Organellen, die für die zelluläre Energieproduktion durch oxidative Phosphorylierung verantwortlich sind. Eine mitochondriale Dysregulation ist am Alterungsprozess und an einer Vielzahl von Krankheiten beteiligt, darunter Autoimmun-, neurodegenerative, Stoffwechsel- und Muskelerkrankungen. Fibroblasten, primäre Zellen für die Sekretion und Aufrechterhaltung von Bindegewebe, scheiden bioaktive Moleküle wie Wachstumsfaktoren, Zytokine und extrazelluläre Vesikel aus, die die zelluläre Mikroumgebung beeinflussen. Die Modulation der mitochondrialen Funktion durch lokale oder systemische Verabreichung von Fibroblasten stellt eine neuartige Methode zur Behandlung mitochondrialer Dysregulation dar - ein Bereich, der in der medizinischen Forschung zunehmend in den Fokus rückt. Dieser neuartige Ansatz hat das Potenzial, neue Behandlungsmöglichkeiten für Erkrankungen zu erschließen, die durch mitochondriale Dysfunktion verursacht werden und zur Pathologie vieler chronischer Krankheiten beitragen. ?Die Verwendung von Fibroblasten zur Verbesserung der Mikroumgebung der Zellen durch Modulation der mitochondrialen Aktivität hat das Potenzial, die Behandlung chronischer Krankheiten grundlegend zu verändern und sich positiv auf die Lebenserwartung des Menschen auszuwirken", so Pete O'Heeron, Gründer und Chief Executive Officer von FibroBiologics. ?In der Forschungsgemeinschaft ist das Interesse an der Nutzung von Therapien, die auf Mitochondrien abzielen, zur Behandlung chronischer Krankheiten gestiegen", so Hamid Khoja, Chief Scientific Officer von FibroBiologics. ?Unser Ansatz nutzt die natürliche Fähigkeit von Fibroblasten, die mitochondriale Funktion zu modulieren, und eröffnet möglicherweise neue therapeutische Strategien für die Behandlung mehrerer chronischer Krankheiten." Weitere Informationen finden Sie auf der Website von FibroBiologics (https://www.fibrobiologics.com/) oder senden Sie eine E-Mail an FibroBiologics unter: info@fibrobiologics.com (mailto:info@fibrobiologics.com). Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Mitteilung enthält ?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Informationen über das Potenzial von Fibroblasten, die mitochondriale Funktion zu modulieren, neue Behandlungsmöglichkeiten für mitochondriale Dysfunktionen zu erschließen, die Behandlung chronischer Krankheiten zu verändern und neue therapeutische Strategien für die Behandlung multipler chronischer Krankheiten zu erschließen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Überzeugungen der Geschäftsführung von FibroBiologics sowie auf einer Reihe von Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, Bedingungen oder Ergebnisse und beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Managements von FibroBiologics liegen , die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen, einschließlich der unter der Überschrift ?Risikofaktoren" und an anderer Stelle in den Jahres-, Quartals- und aktuellen Berichten von FibroBiologics (d. h. Formular 10-K, Formular 10-Q und Formular 8-K), wie sie bei der SEC eingereicht oder vorgelegt wurden, und allen nachfolgenden öffentlichen Einreichungen. Kopien sind auf der Website der SEC verfügbar, www.sec.gov (http://www.sec.gov/). Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren gehören unter anderem: (a) Risiken im Zusammenhang mit der Liquidität von FibroBiologics und seiner Fähigkeit, ausreichende Kapitalressourcen für die Führung seiner Geschäfte bereitzustellen; (b) Erwartungen hinsichtlich der Einleitung, des Fortschritts und der erwarteten Ergebnisse unserer F&E-Bemühungen und präklinischen Studien; (c) die unvorhersehbare Beziehung zwischen F&E- und präklinischen Ergebnissen und den Ergebnissen klinischer Studien; und (d) die Fähigkeit von FibroBiologics, seine Patentanmeldungen erfolgreich zu verfolgen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Datum ihrer Veröffentlichung. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und FibroBiologics übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. FibroBiologics gibt keine Zusicherung, dass das Unternehmen seine Erwartungen erfüllen wird. Über FibroBiologics FibroBiologics ist ein Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Houston, das im klinischen Stadium tätig ist und eine Pipeline von Behandlungen und potenziellen Heilmitteln für chronische Krankheiten unter Verwendung von Fibroblastenzellen und von Fibroblasten abgeleiteten Materialien entwickelt. FibroBiologics hält über 160 US-amerikanische und international erteilte Patente/angemeldete Patente in verschiedenen klinischen Bereichen, darunter Bandscheibendegeneration, Orthopädie, Multiple Sklerose, Psoriasis, Wundheilung, Umkehrung der Organinvolution und Krebs. FibroBiologics steht für die nächste Generation des medizinischen Fortschritts in der Zelltherapie. Weitere Informationen finden Sie unter www.FibroBiologics.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=t1oVW9YuoPF8Vun9XrUb0WekAOERCDs065BU ZF7LGZN-F5EbLAzoru_mqVLKPY62RaT51RkHJxJwTNv2aG-NutrC5IYUwUQL0cmshYUiPIc=). Allgemeine Anfragen: info@fibrobiologics.com (mailto:info@fibrobiologics.com) Anlegerbeziehungen: Nic Johnson Russo Partners (212) 845-4242 fibrobiologicsIR@russopr.com (mailto:fibrobiologicsIR@russopr.com) Medienkontakt: Liz Phillips Russo Partners (347) 956-7697 Elizabeth.phillips@russopartnersllc.com (mailto:Elizabeth.phillips@russopartnersllc.com) °