HENSOLDT - Kursverdopplung binnen vier Wochen

„Die nächste Zündstufe“ – so lautete die Überschrift zur letzten Analyse der Hensoldt-Aktie (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 19. Februar). Dieser Titel war keineswegs übertrieben. Im Gegenteil: Seither konnte das Papier seine Rekordjagd fortsetzen und ein weiteres Aufwärtsgap (55,30 EUR zu 60,00 EUR) reißen. Unter dem Strich hat die Mitte Februar beschriebene Untertassenformation ihre Wirkung nicht verfehlt, was sich nicht zuletzt in einem neuen Rekordlevel (75,90 EUR) niederschlägt. Der eingeschlagene Aufwärtstrend ist also absolut intakt. Allerdings hat sich die Hensoldt-Aktie in den letzten vier Wochen in der Spitze mehr als verdoppelt. Letzteres führt zu extrem heißgelaufenen Indikatoren. Hervorheben möchten wir den MACD sowie die Relative Stärke nach Levy, die jeweils historische Rekordniveaus erreicht haben. In der Konsequenz gewinnt das Money Management mehr und mehr an Bedeutung. Um die bisher aufgelaufenen Kursgewinne zumindest teilweise zu sichern, bietet sich die o. g. Kurslücke als strategische Absicherung an. Das gestrige Tagestief bei 63,40 EUR markiert dagegen eine Möglichkeit für einen engmaschigeren Stop-Loss.

HENSOLDT (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart HENSOLDT

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

