Zalando will Wachstum 2025 beschleunigen

Frankfurt (Reuters) - Nach den überraschend positiv ausgefallenen Geschäftszahlen für das vergangene Jahr blickt Zalando optimistisch in die Zukunft.

Europas größter Online-Modehändler stellte bei der Vorlage der endgültigen Ergebnisse für 2025 ein beschleunigtes Wachstum in Aussicht. "Wir machen große Fortschritte bei der Umsetzung unserer Ökosystem-Strategie", sagte Co-Firmenchef Robert Gentz am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Dabei setze sein Unternehmen wie bisher auf Markenprodukte und die Ausweitung des Sortiments. Außerdem werde das Bonusprogramm ausgebaut.

Zalando prognostiziert sowohl beim Konzernumsatz als auch beim über die Plattform gehandelten Brutto-Warenvolumen (GMV) ein Plus von vier bis neun Prozent. Die bisherigen Markterwartungen lägen am unteren Ende dieser Spanne, sagte Analyst Volker Bosse von der Baader Helvea Bank. Getragen wird das Wachstum dem Unternehmen zufolge sowohl vom Privat- als auch vom Firmenkundengeschäft. In beiden Bereichen könne mit einem weiteren Anstieg der Kundenzahlen und durchschnittlichen Erlöse gerechnet werden. Die Dynamik des vierten Quartals 2024 habe sich zum Auftakt des aktuellen Jahres fortgesetzt, ergänzte Zalando-Co-Chef David Schröder. Die aktuellen politischen Turbulenzen hätten bislang keinen Einfluss auf das Kaufverhalten der Kunden.

Die im Leitindex Dax enthaltenen Aktien des Modehändlers gingen am Donnerstag dennoch auf Achterbahnfahrt. Ihr Kurs pendelte zwischen plus 3,5 und minus vier Prozent. Zuletzt notierten die Papiere 0,4 Prozent tiefer.

HOHE INVESTITIONEN BREMSEN GEWINNANSTIEG

Für den bereinigten operativen Gewinn 2025 stellt Zalando ein Plus von knapp vier bis gut 15 Prozent auf 530 bis 590 Millionen Euro in Aussicht. Der im Vergleich zu 2024 verlangsamte Anstieg sei Ausdruck verstärkter Investitionen, erläuterte Gentz. "Diese Prognose dürfte allerdings konservativ formuliert sein und im Jahresverlauf Aufwärtspotenzial bieten", kommentierte DZ Bank-Analyst Thomas Maul.

In den aktuellen Jahreszielen seien die Effekte der geplanten Übernahme des Rivalen About You nicht eingerechnet, betonte Gentz. Sobald die Transaktion abgeschlossen sei, werde der Ausblick überarbeitet. Zalando hat sich nach eigenen Angaben bereits mehr als 90 Prozent der Anteile an About You gesichert. Der Deal werde voraussichtlich im Sommer in trockenen Tüchern sein.

Im vergangenen Jahr steigerte Zalando Umsatz und GMV dank eines starken Weihnachtsgeschäfts um jeweils mehr als vier Prozent auf 10,57 Milliarden Euro beziehungsweise 15,3 Milliarden Euro. Der bereinigte Betriebsgewinn wuchs um knapp fünf Prozent auf 511 Millionen Euro. Diese Zahlen deckten sich weitgehend mit den im Januar veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen.