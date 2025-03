Rohstoff-Aktien: Die unterschätzte Goldgrube oder großes Risiko?

🔍 Darum geht's im Video: Lohnen sich Rohstoffaktien für Investoren? Oder sind sie zu riskant? Richy (Börse Stuttgart Group) und Alex Fischer (Finanzblogger, @DividendenAlarm) analysieren die Chancen und Risiken des Rohstoffmarktes. Sie erklären, worauf Anleger bei der Auswahl von Rohstoffaktien achten sollten, welche Rolle Exploration und Minenbetrieb spielen und welche Warnsignale nicht ignoriert werden dürfen. Außerdem sprechen sie über die Bedeutung von Dividenden, Bewertungskennzahlen und langfristigen Investmentstrategien. Ein weiteres zentrales Thema ist die Inflation – insbesondere die versteckten Preissteigerungen durch Schrinkingflation in der Lebensmittelindustrie.



Timestamps:

00:00 ► Einführung in Rohstoffe und Rohstoffaktien

03:06 ► Strategien zur Auswahl von Rohstoffaktien

05:53 ► Die Bedeutung von Marktkapitalisierung und Dividenden

09:02 ► Risiken und Chancen im Rohstoffmarkt

11:53 ► Kennzahlen und Fundamentalanalyse von Rohstoffaktien

14:47 ► Politische Risiken und deren Einfluss auf Rohstoffunternehmen

18:04 ► Langfristige Perspektiven und Preisentwicklung im Rohstoffmarkt

18:55 ► Wichtigkeit der Minenreserven

23:40 ► Kostenstruktur und AISC bei Minenwerten

28:53 ► Verschuldung und Kapitalbedarf in der Rohstoffindustrie

30:43 ► Schringflation und Preisstrategien in der Lebensmittelindustrie

36:15 ► Abschluss und Ausblick



Edelmetall-Minen:

Pan American Silver: WKN 876617; ISIN CA6979001089

Royal Gold: WKN 885652; ISIN US7802871084

Newmont: WKN 853823; ISIN US6516391066

Franco-Nevada: WKN A0M8PX; ISIN CA3518581051

Wheaton Precious Metals: WKN A2DRBP; ISIN CA9628791027

Barrick Gold: WKN 870450; ISIN CA0679011084



Industriemetalle:

BHP: WKN 850524; ISIN AU000000BHP4

Rio Tinto: WKN 852147; ISIN GB0007188757