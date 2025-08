Trump-Zölle: Gewinner, Verlierer und das Inflationsgespenst | Börse Stuttgart | US-Aktien

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



In diesem Video analysieren Cornelia Frey (Senior Communication Manager) und Andreas Lipkow (comdirect) die aktuelle Zollpolitik von Donald Trump und deren weitreichende wirtschaftliche Folgen. Im Mittelpunkt stehen die Auswirkungen auf Unternehmen in den USA und Europa, die teils als Gewinner, teils als Verlierer dieser handelspolitischen Maßnahmen hervorgehen.



Besonders beleuchtet wird die wachsende Unsicherheit für Investoren sowie die strukturellen Veränderungen durch eine fortschreitende Deglobalisierung. Welche Folgen haben Handelskonflikte für globale Lieferketten, Märkte und Anleger? Und wie könnten sich die Märkte in den kommenden Monaten entwickeln?



00:00 ► Einführung: Trumps Zollpolitik und ihre Folgen

01:03 ► Warum der Start der Zölle erneut verschoben wurde

02:18 ► 15 % Strafzoll – wirklich ein guter Deal?

04:43 ► Unsicherheit bei Unternehmen und Investoren

06:35 ► Gewinner und Verlierer der aktuellen Zollpolitik

08:52 ► Trumps harter Kurs – wirtschaftlich sinnvoll?

11:00 ► Deutsche Unternehmen unter Druck

12:52 ► Wie der Zollkonflikt die US-Wirtschaft beeinflusst

15:01 ► Andreas Lipkows Einschätzungen & Tipps

16:45 ► Folgen für den US-Konsum

20:15 ► Marktprognosen und wirtschaftlicher Ausblick

21:47 ► Fazit und Verabschiedung



🕐 Das Video wurde am 05.08.2025 um 16:20 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.