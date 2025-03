AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy unter Druck und kurz unter 50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy sind am Montag stark unter Druck geraten. Im Tief büßten sie 11 Prozent ein und fielen erstmals seit Ende Januar unter die Marke von 50 Euro. Auf diesem Niveau griffen Anleger wieder zu, der Abschlag betrug zuletzt noch 8 Prozent auf 51,20 Euro. Die Papiere waren damit größter Verlierer im Leitindex Dax , der um 1,2 Prozent nachgab.

Seit Wochen schon unterliegt der Aktienkurs starken Schwankungen. Aktuell könnte er von den politischen Entwicklungen hierzulande belastet werden. "Die politische Situation in Deutschland stellt sich nicht so robust dar, wie es aussieht", stellte Börsenexperte Andreas Lipkow mit Blick auf einen etwaigen schuldenfinanzierten Sondertopf in Höhe von 500 Milliarden Euro für die deutsche Infrastruktur fest. Das sorge für Verunsicherung und könne zu erheblichen Kurskorrekturen bei den Aktien führen, die zuletzt stark davon profitiert hätten.

Siemens Energy waren Mitte Februar auf ein Rekordhoch gestiegen, angetrieben auch von der Erwartung großer Aufträge in den USA im Zusammenhang mit den dem Energiebedarf beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Nachrichten über eine möglicherweise deutlich energieeffizientere KI-Software aus China hatten den Kurs dann stark belastet. Zuletzt pendelten die Papiere zwischen etwa 50 und 60 Euro.

Dass einige Anleger tendenziell weiterhin auf Gewinnmitnahmen zu setzten scheinen, ist angesichts der starken Kursentwicklung auch im vergangenen Jahr keine Überraschung. 2024 hatte Siemens Energy den Dax mit einem Kursplus von knapp 320 Prozent angeführt. Ende 2023 hatten die Papiere noch 12 Euro./bek/mis/jha/