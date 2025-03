Dax-Widerstand: 23.200 23.500 Dax-Unterstützung: 22.800 22.250

Dax-Rückblick:

Der Dax knüpfte heute zum Wochenstart direkt an die extreme Volatilität der Vorwoche an und verlor in der ersten Handelsstunde zeitweise über 400 Punkte.

Der Xetra-Dax startete am Morgen bei 23.163 Punkten und fiel bis zehn Uhr zeitweise auf 22.754 Punkte, bevor eine Stabilisierung einsetzte.

Dax-Ausblick:

Aus charttechnischer Sicht bleibt der deutsche Leitindex auch im Wochenchart schwer zu prognostizieren. Der Bereich um 22.800 Punkte fungiert als wichtige kurzfristige Unterstützung auf der Unterseite und könnte Basis für eine größere Erholung werden.

Wird diese Unterstützungszone allerdings nachhaltig unterboten, muss aus charttechnischer Sicht mit einer Verkaufswelle Richtung 22.250/300 Punkte - potenziell deutlich tiefer gerechnet werden.