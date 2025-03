Extreme Volatilität: Worauf du jetzt achten solltest

Die Volatilität am Aktienmarkt ist aktuell extrem hoch, der Dax etwa verzeichnete zwischen zwei außergewöhnlichen Gewinn- jüngst auch einen außergewöhnlich Verlusttag. Worauf es jetzt für Trader, aktive Investoren und ETF-Sparer ankommt.

Die Volatilität im Dax - gemessen am VDax - zog seit Wochenbeginn stark an und stieg auf den höchsten Stand seit dem 5. August des vergangenen Jahres. Damals war der Nikkei über zwölf Prozent eingebrochen und sorgte auch am deutschen Aktienmarkt für ordentliche Verluste.