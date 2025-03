EQS-Adhoc: PRO DV AG: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 trotz schwieriger Rahmenbedingungen

EQS-Ad-hoc: PRO DV AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

PRO DV AG: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 trotz schwieriger Rahmenbedingungen



10.03.2025

PRO DV AG – Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 trotz schwieriger Rahmenbedingungen

Dortmund, 10. März 2025

Die PRO DV AG (ISIN DE000A4096T1/ WKN A4096T) hat das Geschäftsjahr trotz schwieriger Rahmenbedingungen mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Den vorläufigen Berechnungen entsprechend wurde im Geschäftsjahr 2024 ein Umsatz von 3.739 T€ (Vorjahr: 4.496 T€) erreicht. Das EBITDA lag bei 182 T€ (Vorjahr: 499 T€) und das EBIT bei 74 T€ (Vorjahr: 377 T€).

Während des Geschäftsjahres waren der Sprecher des Vorstandes, Uwe Osterkamp, und eine erfahrene Beraterin unerwartet verstorben, was das Team des Unternehmens hart getroffen hatte und größere Umstellungen sowie Projektbeendigungen erforderlich gemacht hatte. Die Neuformierung des Geschäfts und die hieraus resultierende, bessere Auslastung führte im zweiten Halbjahr 2024 mit einem Umsatz von 2.439 T€ in (nach 1.300 T€ im ersten Halbjahr) in allen Geschäftsfeldern zu deutlichen Steigerungen.

Die strategisch-inhaltliche Ausrichtung auf die Kompetenz in der Informationssicherheit und eine nachhaltige Geschäftsentwicklung unserer Gesellschaft stehen weiterhin im Zentrum unserer Aktivitäten. Mit Kunden aus allen Sektoren der Kritischen Infrastrukturen (KRITIS) sind wir auch in wirtschaftlich und geopolitisch herausfordernden Zeiten sehr gut aufgestellt. Unsere Portfolioelemente Workforce Management WFM, Business Continuity Management BCM, Identity Access Management IAM und Secure Modern Collaboration SMC werden branchenspezifisch starker ausgeprägt und die Segmente Logistik und Airport stärker akquiriert.

Für das Jahr 2025 erwarten wir wieder steigende Umsätze und Ergebnisse und eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens. Der Geschäftsbericht 2024 wird am 24. März 2025 veröffentlicht.

Der Vorstand

Über PRO DV

Die PRO DV AG ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter für prozessoptimierende Sicherheitslösungen. Das 1979 gegründete und seit 2000 börsennotierte Unternehmen (WKN A4096T/ISIN DE000A4096T1) hat den Firmenhauptsitz in Dortmund und einen weiteren Standort in Düsseldorf. Bedarfsgerechte, praxisbewährte Beratungsdienstleistungen und IT-Lösungen werden für namhafte Kunden allen KRITIS Branchen realisiert. Das Thema Informationssicherheit (ISMS) ist in allen Elementen des PRO DV Portfolios stark verankert. Kompetenzschwerpunkte bilden die Themen Workforce Management (WFM), Business Continuity Management (BCM), Identity Access Management (IAM) und Secure Modern Collaboration (SMC).

