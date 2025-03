Kanada-Provinz Ontario erhebt neue Gebühr auf Stromexporte in die USA

NEW YORK/ (dpa-AFX) - Die kanadische Provinz Ontario erhebt im Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten zusätzliche Gebühren für Stromexporte. "Wir werden maximalen Druck ausüben, um unseren Einfluss zu maximieren. Deshalb führen wir heute einen 25-prozentigen Aufschlag auf Stromexporte für die 1,5 Millionen amerikanischen Haushalte und Unternehmen durch, die Ontario in (den US-Bundesstaaten) Minnesota, Michigan und New York mit Strom versorgt", sagte der Ministerpräsident von Ontario, Doug Ford.

Der Aufschlag werde den Schätzungen zufolge pro Tag bis zu 400.000 kanadische Dollar (etwa 256.000 Euro) mehr kosten. Dies entspreche etwa 100 Dollar pro Kunde pro Monat, so Ford weiter. "Lassen Sie mich klarstellen, dass ich nicht zögern werde, diese Gebühr zu erhöhen, wenn es nötig ist. Wenn die USA eskalieren, werde ich nicht zögern, den Strom komplett abzuschalten", sagte der Ministerpräsident.

US-Präsident Donald Trump hatte einen Handelsstreit mit den US-Nachbarländern Mexiko und Kanada begonnen und 25 Prozent Zölle auf alle Einfuhren erhoben. Die Auswirkungen auf die eng verwobenen Wirtschaften sowie erratisch wirkende Rücknahmen und neue Drohungen durch Trump in den vergangenen Tagen haben die Börsen zuletzt einbrechen lassen./scb/DP/ngu