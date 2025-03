ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Oracle auf 202 Dollar - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Oracle nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 210 auf 202 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Diese seien von Licht und Schatten geprägt gewesen, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv wertete er deutlich u?ber den Erwartungen liegende Prognosen des IT- und Software-Konzerns fu?r das Umsatzwachstum aus eigener Kraft 2025/26 und 2026/27./bek/la

