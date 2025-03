DAX® - Altbekannte Unterstützung rückt in den Fokus

Die gestiegene Volatilität hatten wir zuletzt an dieser Stelle mehrfach diskutiert. Um die größeren Tagesschwankungen nochmals mit Zahlen zu untermauern, analysieren wir die Tagesveränderungen beim DAX® in diesem Jahr. An 16 Tagen wichen die deutschen Standardwerte in 2025 (bisher) um mehr als 1 % nach oben oder unten vom Vortagesschlusskurs ab. Unter dem Strich also an jedem dritten Handelstag – im vergangenen Jahr lag dieser Prozentsatz nur knapp halb so hoch (17 %). Mit einer höheren Schwankungsintensität sollten sich Anlegerinnen und Anleger also anfreunden. Dafür steht exemplarisch auch die gestrige Hoch-Tief-Spanne von fast 650 Punkten. Der erneute Kursrückgang und der Rückfall unter die Marke von 23.000 Punkten hinterlassen auch beim MACD ihre Spuren. So hat der Trendfolger gerade ein neues Ausstiegssignal generiert. Die vorliegende negative Divergenz dient als zusätzliche Mahnung. Vor diesem Hintergrund geht der kurzfristige Blick in Richtung Süden. Das Hauptaugenmerk sollten Anlegerinnen und Anleger auf die strategische Unterstützungszone aus den letzten Korrekturtiefs bei 22.300/22.200 Punkten und der verbliebenen Aufwärtskurslücke von Mitte Februar (untere Gapkante bei 22.194 Punkten) legen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

