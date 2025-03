Finanzmärkte im Krisenmodus: Handelszölle & Rezessionsangst | Börse Stuttgart MSCI World Index

Direkt zum Video auf YouTube

🎟️ Hier gibt's gratis Tickets für die Invest 2025 ► https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/eventkalender/#Invest-2025



📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



🔍 Darum geht's im Video: Wie beeinflussen politische Entscheidungen derzeit die Finanzmärkte? Cornelia Frey (Senior Communication Manager) und Tilmann Galler (J.P. Morgan Asset Management) analysieren die Auswirkungen von US-Zöllen, Staatsverschuldung und Rezessionsängsten auf die Börsen. Sie diskutieren Chinas wirtschaftliche Herausforderungen und deren Folgen für globale Märkte. Außerdem erklären sie, warum der MSCI World Index unter Druck steht und welche Strategien Investoren in unsicheren Zeiten verfolgen können.



Timestamps:

00:00 ► Aktienmärkte unter Druck: Trump-Schock statt Euphorie?

02:16 ► Strafzölle: Nicht nur Druckmittel sondern Finanzierungsquelle?

06:25 ► USA: Staatsverschuldung und Rezessionsgefahr

10:06 ► Strafzölle gegen China: Das kommt zur Unzeit

12:50 ► Oh weh - Kursrutsch beim MSCI World Index

15:53 ► Und jetzt: Investitionsstrategien in turbulenten Zeiten



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 13.03.2025 um 11:45 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



MSCI World Index: WKN A3DR38; ISIN: GB00BJDQQQ59