IRW-News: American Tungsten Corp: American Tungsten Corp. ermittelt Hauptexplorationsziel auf dem Projektgelände der Mine IMA in Idaho, USA

Vancouver, BC, 12. März 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE: TUNG) (OTCQB: DEMRF) (FWB: RK9) (American Tungsten oder das Unternehmen) hat bekannt gegeben, dass im Bereich der Mine IMA ein wichtiges Explorationsziel mit Wolframvorkommen ermittelt wurde. Es wird nun die Planung und Umsetzung eines Verifizierungsverfahren und eines Programms mit Ergänzungsbohrungen eingeleitet.

Das Hauptziel der Wolframvorkommen wurde anhand der laufenden Auswertung von historischem Datenmaterial aus Bohrungen und unterirdischen Probenahmen der Inspiration Development Company (Inspiration Development) sowie von historischen Mineralreservenschätzungen der Bradley Mining Company (Bradley Mining) definiert Die historischen Ressourcenschätzungen, auf die in dieser Präsentation Bezug genommen wird, wurden vor der Einführung der Vorschrift NI 43-101 erstellt und es wurde keine vom CIM geforderte Kategorisierung verwendet. Ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit ist daher nicht gesichert. Die Schätzungen wurden für die Inspiration Development Company oder die Bradley Mining Company erstellt und gelten erst als zuverlässig, wenn sie entsprechend verifiziert werden konnten. American Tungsten Corp. hat diese historischen Schätzungen nicht verifiziert. Die historischen Schätzungen werden hier nur besprochen oder angeführt, um den Grundtenor und die Größe der Explorationsziele im Bereich des Konzessionsgebiets darzustellen.

. Zusätzlich wurden auch noch zahlreiche weitere Explorationsziele ermittelt.

Die Mine IMA ist ein ehemaliger, untertägiger Wolfram-Bergbaubetrieb, der sich über 21 patentierte Claims erstreckt und im zentralen Osten des US-Bundesstaates Idaho befindet. Zwischen 1945 und 1957 wurden aus diesem Konzessionsgebiet rund 199.449 MTU WO3 gefördert. Im Anschluss waren zwischen 1960 und 2008 verschiedene Betreiber vor Ort mit der Exploration von Molybdän und Wolfram beschäftigt Bradley Mining Company, 1958; Zusammenfassung von Datenmaterial zur Mine IMA, Lemhi Co, Patterson, Idaho. Unternehmensbericht, 6 Seiten.

.

Die im Fallwinkel aufwärts verlaufende Erweiterung des Erzgangsystems IMA, hauptsächlich oberhalb der Sohle D der Mine, wurde sowohl von Bradley Mining als auch von Inspiration Development als bedeutendes Erzmaterial eingestuft. In der Vergangenheit fanden im Bereich der Mine oberhalb der Sohle D kaum Bergbauaktivitäten statt. Inspiration Development durchteufte während der Bohrungen in den 1980er Jahren oberhalb der Sohle D in einem Areal bis zu 500 Fuß im Fallwinkel aufwärts und 1000 Fuß entlang des Streichens mehrere Wolframgänge. Diese Zielzone befindet sich größtenteils im Gebiet der patentierten Bergbau-Claims, die zur Mine IMA gehören.

Die Erzgänge Nr. 5 und Nr. 7 wurden im Jahr 1979 von Inspiration Development auf der Sohle D systematisch unter Tage beprobt Die Daten aus den historischen Probenahmen basieren auf internen Unternehmensberichten, Lageplänen und Laborzertifikaten von Inspiration. Weder ATC noch sein qualifizierter Sachverständiger haben ausreichende Untersuchungen durchgeführt, um die Daten aus den historischen Probenahmen verifizieren bzw. validieren zu können. Auf historisches Datenmaterial sollte man sich nicht verlassen, solange es nicht verifiziert wurde. Die Mächtigkeiten der Stollenproben, auf die hier Bezug genommen wird, sind in den historischen Unterlagen als gewichtete Durchschnittswerte der wahren Mächtigkeiten angegeben. Quelle: Inspiration Development Co; 1980 Progress Report, IMA Property, ID. 12 Seiten.

. Die aus dem Stollen des Erzgangs Nr. 5 entnommenen Proben waren laut Berichten durchschnittlich 5,3 Fuß mächtig und enthielten auf einer Streichlänge von 520 Fuß 0,44 % WO3 und 2,63 Unzen Ag pro Tonne (Unzen/t). Das aus dem Stollen des Erzgangs Nr. 7 gewonnene Probenmaterial war laut Aufzeichnung durchschnittlich 6 Zoll mächtig und enthielt auf einer Streichlänge von 408 Zoll 0,43 % WO3 und 2,01 Unzen Ag/t. In den historischen Bohrlochabschnitten in ID-9 und ID-7, die aus einem Bereich im Fallwinkel (östlich) oberhalb der Sohle D stammen, waren 4,6 Zoll mit 1,09 % WO3 und 3 Zoll mit 0,84 % WO3 in Erzgang Nr. 5 sowie 5,4 Zoll mit 0,78 % WO3 in Erzgang Nr. 7 enthalten Bei den historischen Bohrlochabschnitten handelt es sich um längsgewichtete Mischproben, die auf internen Unternehmensberichten von Inspiration basieren. Weder ATC noch sein qualifizierter Sachverständiger haben ausreichende Untersuchungen durchgeführt, um die Daten aus den historischen Bohrungen oder berechnete Mischproben verifizieren zu können. Die angeführten Abschnitte entsprechen möglicherweise nicht der wahren Mächtigkeit der Mineralisierung, da die Geometrie der Mineralisierung nicht verifiziert wurde. Quelle: Inspiration Development Co; 1980 Progress Report, IMA Property, ID. 12 Seiten

. Zusätzliche Abschnitte in historischen Bohrungen deuten auf die Möglichkeit hin, dass sich die Erzgänge Nr. 3 und Nr. 9 oberhalb und unterhalb der Hauptgänge fortsetzen, und sprechen generell für eine ausgeprägte seitliche und senkrechte Kontinuität der Mineralisierung in nördlicher, südlicher und westlicher Richtung.

Das Erzgangsystem ist derzeit unterirdisch über die Sohle D zugänglich, und zwar über einen ca. 7 x 7 Fuß großen Zugangsstollen, der sich auf einer linearen Länge von rund 1.500 Fuß nordwärts erstreckt und von Mitarbeitern von American Tungsten im Dezember 2024 begangen wurde. Die Sohle D und Teile der Sohle 0 wurden in den 1980er Jahren von Inspiration Development saniert; die derzeitigen Bodenbedingungen wurden im Rahmen der ersten untertägigen Bewertung als hervorragend eingestuft.

Die Mineralisierung auf und oberhalb der Sohle D ist aktuell unsere Schwerpunktzone, erklärt Murray Nye, CEO von American Tungsten. Der vorhandene Zugang und die historischen Bohrungen, die den Nachweis für die geologische Kontinuität des Systems liefern, machen dieses Gebiet ganz klar zu einer Zielzone für Ergänzungsbohrungen und für die Abgrenzung von Mineralressourcen.

Es braucht vermutlich zusätzliche Bohrungen und Probenahmen, um die Kontinuität und den Erzgehalt der Mineralisierung im Erzgangsystem IMA oberhalb der Sohle D zu ermitteln. Das Explorationsprogramm wird die allgemeine Sanierung des Zugangsstollens auf der Sohle D sowie den Vortrieb eines Querschlags und die Einrichtung von ein oder zwei Bohrstationen im Liegenden des Erzgangsystems beinhalten. Es werden sogenannte Bohrfächer, bestehend aus mehreren Löchern mit einer durchschnittlichen Länge von 200 bis 400 Fuß, angelegt, um die Kontinuität der Erzgänge Nr. 5 und Nr. 7 sowie weiterer Erzgänge zu ermitteln. Ziel ist die Abgrenzung von 200.000 bis 400.000 Tonnen erzführendem Material. Laut aktueller Schätzung müssen von ein bis zwei Bohrstationen ausgehend 10 bis 20 Bohrungen mit einem Bohrvolumen zwischen 3.000 und 6.000 Fuß niedergebracht werden, um die Kontinuität und den Erzgehalt der Mineralisierung bestimmen zu können.

Die vorgenannten potenziellen Mengen und Erzgehalte der Mineralisierung haben konzeptionellen Charakter. Es liegen derzeit keine ausreichenden Explorationsdaten vor, um eine Mineralressource definieren zu können. Es ist ungewiss, ob eine Mineralressource abgegrenzt werden kann. Die Daten aus den historischen Probenahmen basieren auf internen Unternehmensberichten, Lageplänen und Laborzertifikaten von Inspiration Development. Weder American Tungsten noch sein qualifizierter Sachverständiger haben ausreichende Untersuchungen durchgeführt, um die Daten aus den historischen Probenahmen verifizieren bzw. validieren zu können. Auf historisches Datenmaterial sollte man sich nicht verlassen, solange es nicht verifiziert wurde.

Darüber hinaus plant das Unternehmen ein umfassendes Programm zur Verifizierung historischer Daten, das eine neuerliche Probenahme und Analyse von historischem Bohrkernmaterial und Mahlpulver aus dem Bohrprogramm 2008 der Firma Gentor, eine nochmalige Entnahme von Material aus den untertägig gewonnenen Stollenproben von Inspiration Development und möglicherweise auch Zwillingsbohrungen zu ausgewählten historischen Bohrlöchern vorsieht.

ÜBER AMERICAN TUNGSTEN CORP.

American Tungsten Corp. (zuvor Demesne Resources Inc.) ist ein kanadisches Unternehmen, das sich dem Erwerb und der Exploration von Magnetit-Mineralkonzessionsgebieten verschrieben hat. Das unternehmenseigene Projekt Star setzt sich aus fünf aneinandergrenzenden Mineralkonzessionen zusammen, die gemeinsam eine Fläche von rund 4.615,75 Hektar umfassen und im Bergbaudistrikt Skeena in der kanadischen Provinz British Columbia liegen. Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung abgeschlossen und sich damit das Recht auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Projekt Star gesichert. Des Weiteren hat American Tungsten eine Optionsvereinbarung unterzeichnet, um sich den Erwerb sämtlicher Rechte (vorbehaltlich einer Royalty von 2 %) am Projekt der Mine IMA zu sichern. Die Mine IMA ist ein ehemaliger, untertägiger Wolfram-Bergbaubetrieb, der sich über 21 patentierte Schürfrechte erstreckt und im zentralen Osten des Bundesstaates Idaho in den Vereinigten Staaten befindet. Darüber hinaus hat das Unternehmen durch das Abstecken von 113 WMO Federal Lode Mining Claims, die eine Fläche von 1.988,6 Acres (804,75 ha) abdecken, Schürfrechte in der Umgebung seines Projekts der Mine IMA erworben.

