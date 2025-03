Original-Research: Smartbroker Holding AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Smartbroker Holding AG - von Montega AG 12.03.2025 / 14:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Unternehmen: Smartbroker Holding AG ISIN: DE000A2GS609 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.03.2025 Kursziel: 13,00 EUR (zuvor 12,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Marketingmaschine läuft - SB1 mit erfolgreichem Jahresbeginn Smartbroker hat jüngst die vorläufigen Zahlen für 2024 veröffentlicht, die sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig über unseren Prognosen lagen. Gleichzeitig wurde die Guidance für 2025 vorgestellt, die bei einem weiterem Umsatzwachstum aufgrund hoher Marketingausgaben ein ausgeglichenes bis leicht negatives EBITDA vorsieht. Indes deuten die Januar-Zahlen des Brokerage-Segments sowie die Neukundenzahlen im Februar auf einen starken Jahresauftakt und die Erfüllung des Neukundenziels hin. [Tabelle] Brokerage-Segment dürfte gute Entwicklung in 2025 fortsetzen: Mit einem Umsatzplus von 41,7% yoy auf 27,2 Mio. EUR zog das Brokerage-Segment in 2024 größentechnisch am Medien-Segment vorbei. Auf Ergebnisebene konnte aufgrund der niedrigen Marketinausgaben sowie einer Sonderzahlung für die Verlängerung einer Kooperation ein EBITDA von 3,9 Mio. EUR nach -5,6 Mio. EUR im Vorjahr erzielt werden. In 2025 erwartet der Vorstand Brokerage-Umsätze von 30,0 bis 36,0 Mio. EUR (+10,3% bis +32,4% yoy) und aufgrund geplanter, stark erhöhter Kundengewinnungskosten von 7,0 Mio. EUR ein negatives Segment-EBITDA von -8,0 bis -5,0 Mio. EUR. Dabei befürworten wir möglichst hohe Investitionen in Neukunden, sofern die Kosten pro Nutzer auf dem üblichen Niveau von 80 bis 120 EUR gehalten werden können, da der ROI je nach Kundengewinnungskosten und Tradingaktivität u.E. bei hervorragenden 40% bis 70% liegt. Die u.E. hohe Wertschöpfung der Investitionen lässt sich auch an den Übernahmen von comdirect, DEGIRO oder finanzen.net festmachen, bei denen der gezahlte Preis/Kunde bei einem Vielfachen der Investitionskosten liegt. So implizierte der Kaufpreis von DEGIRO in 2019 einen Preis/Kunde von 532 EUR, die comdirect-Übernahme 2020 einen Preis/Kunde von 656 EUR und die finanzen.net-Übernahme in 2024 je nach angesetztem Wert für das Mediengeschäft u.E. ca. 700-900 EUR/Kunde. Nachdem in den letzten beiden Monaten des Jahres 2024 3,6 Tsd. bzw. 4,8 Tsd. Neukunden gewonnen werden konnten, übertraf Smartbroker dieses Niveau im Januar und Februar mit 6,4 Tsd. bzw. 5,6 Tsd. Neukunden und befindet sich damit auf Kurs, das Ziel von 70.000 Neukunden in 2025 zu erreichen (MONe: 60.000). Aufgrund der weiter unbekannten Konditionen mit den verschiedenen Dienstleistern im Brokerage-Segment haben wir unser Modell nach den FY-Zahlen angepasst und insbesondere die direkten Kosten/Trade sowie Personalkosten erhöht. In der Folge reduzieren wir unsere EBITDA-Erwartung für 2025 von 6,0 Mio. EUR auf -1,7 Mio. EUR. Medien-Segment verzeichnet EBITDA-Rückgang: Während der Media-Umsatz in H2 um 4,8% yoy auf 13,1 Mio. EUR anzog, fiel das EBITDA in H2 von 3,5 auf 2,9 Mio. EUR. Dementsprechend wurde im FY/24 ein EBITDA von 5,0 Mio. EUR erzielt (Marge: 19,7%). In 2025 erwartet der Vorstand eine konstante Entwicklung des Segments und guidet auf einen Umsatz von ca. 25,0 Mio. EUR bei einem EBITDA von rd. 5,0 Mio. EUR. Fazit: Nach dem Übergangsjahr 2024 sind u.E. viele zentrale Risiken des Cases entfallen. 