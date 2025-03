ROUNDUP: Grand City Properties macht wieder Gewinn

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Aroundtown-Tochter Grand City Properties hat es wieder in die schwarzen Zahlen geschafft. Unter dem Strich stand im vergangenen Jahr ein Überschuss von gut 242 Millionen Euro, wie der SDax-Konzern am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Im Vorjahr hatte Grand City Properties noch einen Verlust von gut 638 Millionen Euro wegen einer Abwertung des Immobilienportfolios ausgewiesen. Die Aktie legte zur Wochenmitte um rund 0,7 Prozent zu.

Im Tagesgeschäft bestimmte die Nachfrage nach Wohnraum das Bild. Die Nettomieterlöse stiegen bis Ende Dezember um 2,8 Prozent auf 422,7 Millionen Euro. Der operative Gewinn (FFO1) legte um knapp zwei Prozent auf 187,2 Millionen Euro zu.

Für das laufende Jahr peilt der Immobilienkonzern einen operativen Gewinn von 185 bis 195 Millionen Euro an. Dies liegt laut Analyst Jonathan Kownator von der US-Investmentbank Goldman Sachs drei Prozent über den Erwartungen.

Nach Einschätzung von Analyst Kai Klose von der Privatbank Berenberg lagen die Eckdaten leicht über den Erwartungen. Positiv sei die Wertentwicklung der Immobilien, schrieb zudem Analyst Charles Boissier von der Schweizer Großbank UBS. Zudem sei das Mietwachstum im Vergleich zu den Neunmonatszahlen gestiegen.

Ende 2024 waren rund 60.800 Wohnungen im Besitz von Grand City Properties und damit fast 2.500 Wohneinheiten weniger als im Vorjahr./mne/mis/jha/