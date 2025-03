Wacker Chemie erwartet Umsatzanstieg - Dividende gekürzt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie erwartet nach einem schrumpfendem Geschäft im vergangenen Jahr nun zumindest beim Umsatz eine Rückkehr auf den Wachstumpspfad.

Der Umsatz werde voraussichtlich in einer Bandbreite von 6,1 bis 6,4 Milliarden Euro liegen nach 5,72 Milliarden Euro im vorigen Jahr, teilte das MDax-Unternehmen am Mittwoch in München mit. Das operative Ergebnis (Ebitda) werde in einer Spanne von 700 bis 900 Millionen Euro erwartet nach 763 Millionen Euro. Mit Blick auf das weiterhin schwache Marktumfeld stünden Kostendisziplin und Effizienzsteigerungen weiterhin im Fokus. Wacker Chemie hatte bereits Ende Januar Rückgänge bei Umsatz und Gewinn bekanntgegeben und kürzt nun dementsprechend die Dividende. Die Anteilseigner sollen 2,50 Euro je Aktie erhalten nach 3,00 Euro im Vorjahr.

