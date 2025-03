Hannover Rück hebt Dividende deutlich an

HANNOVER (dpa-AFX) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück will nach seinem Rekordgewinn deutlich mehr Geld an seine Aktionäre ausschütten. Die Dividende soll von 7,20 Euro auf insgesamt 9 Euro je Aktie steigen, wie der Dax-Konzern bei seiner Bilanzvorlage am Donnerstag in Hannover mitteilte. Dabei soll die Basisdividende von 6 auf 7 Euro und die Sonderdividende von 1,20 auf 2 Euro zulegen. Die Hannover Rück schüttet seit vielen Jahren fast durchweg Sonderdividenden aus.

Im vergangenen Jahr verdiente der Rückversicherer unter dem Strich gut 2,3 Milliarden Euro und damit knapp 28 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Mit den endgültigen Zahlen bestätigte der Konzern vorläufige Daten.

Für das laufende Jahr hat der scheidende Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz ein Gewinnziel von rund 2,4 Milliarden ausgegeben. Seinen Job übernimmt in wenigen Wochen der bisherige Finanzvorstand Clemens Jungsthöfel./stw/jha/