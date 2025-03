RWE - Die Kurve bekommen

Im vergangenen Jahr hatte die RWE-Aktie einen äußerst schweren Stand. Nach den Kursverlusten der letzten 12 Monate sendet der Versorger nun aber einige charttechnische Lebenszeichen. Das nachhaltigste sind die Tiefpunkte der letzten Monate bei rund 28 EUR, welche eine klassische Bodenbildung definieren. Im Verlauf der unteren Umkehr kam es zu einer Aufwärtskurslücke (29,26 EUR zu 29,57 EUR) sowie jüngst zum Bruch des Abwärtstrends seit Mitte Mai 2024 (akt. bei 30,96 EUR). Beide Phänomene verleihen den aktuellen Trendwendeambitionen zusätzlichen Nachdruck. In die gleiche Kerbe schlägt die aktuelle Positionierung des Papiers im Rahmen des „HSBC Trendkompasses“. Unser objektives Tool zur Trendauswertung signalisiert in dieser Woche für die RWE-Aktie erstmals seit langem wieder einen kurz- und langfristigen Aufwärtstrend. Charttechnisch gilt es noch eine Besonderheit zu beachten: Die 200-Tages-Linie (akt. bei 31,33 EUR) harmoniert sehr gut mit der Glättung der letzten 200 Monate (akt. bei 31,61 EUR). Deshalb definieren wir einen Spurt über beide Durchschnitte als Katalysator in Richtung des Kursziels aus der beschriebenen Bodenbildung von rund 33 EUR.

RWE (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart RWE

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.