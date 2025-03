Nach einem starken Freitag versuchen die breiten Aktienmärkte den Rally-Start fortzusetzen. In der laufenden Woche werden allerdings einige wichtige Datenpunkte erwartet, es dürfte also weiter volatil bleiben.

Sehr stark ist heute erneut die Performance von Renk. Die Aktie steht aus einem bestimmten Grund an zweiter Stelle der größten Tagesgewinner im SDax - und scheint noch einigen Raum nach oben zu haben, wenn man den Analysten glaubt.

Nvidia steht kurz vor dem Start der wichtigen GTC Konferenz. Was hier zu erwarten ist, worauf Anleger achten sollten und was das für die Aktie bedeuten kann, dazu heute mehr in der Live-Sendung.

Apple hat in den letzten Wochen eine dramatische Korrektur gezeigt. Zu viel des Schlechten sei nun eingepreist, so einer der bekanntesten Tech-Analysten. Was ihn dazu veranlasst, das Kursziel für Apple weiterhin über 300 USD zu sehen, das erklärt Martin heute ebenfalls.

