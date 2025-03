Original-Research: ecotel communication ag (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: ecotel communication ag - von Sphene Capital GmbH 17.03.2025 / 09:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu ecotel communication ag Unternehmen: ecotel communication ag ISIN: DE0005854343 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 17.03.2025 Kursziel: EUR 35,80 (bislang: EUR 38,50) Kursziel auf Sicht von: 24 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler Deutlicher Ergebnisanstieg erwartet Auch im vierten Quartal 2024 hat ecotel unsere Erwartungen und die Umsatz- und Ertrags-Guidance für das Gesamtjahr 2024 erfüllt. Für die beiden kommenden beiden Jahre sind wir ebenfalls optimistisch, was neben weiteren operativen Verbesserungen insbesondere darauf zurückzuführen ist, dass ecotel bis dahin zwei gewonnene Großprojekte vollständig umgesetzt haben wird. Nach Anpassung unserer Umsatz- und Gewinnschätzungen errechnen wir aufgrund zuletzt deutlich gestiegener Zinsen ein Kursziel von EUR 35,80 (bislang EUR 38,50) je Aktie und bestätigen, angesichts eines auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurssteigerungspotenzials im Base-Case-Szenario (ohne Einbeziehung der zwischenzeitlich vereinnahmten Dividenden) von 185,3%, unser Buy-Rating für die Aktien der ecotel communication AG. Im abgelaufenen Jahr wurden Umsätze von EUR 115,5 Mio. (+8,7% YoY) und ein operatives EBITDA in Höhe von EUR 9,5 Mio. (+5,7% YoY) erreicht. Bezogen auf das vierte Quartal 2024 konnte ecotel damit operativ, das heißt um Einmaleffekte bereinigt, mit einem EBITDA von EUR 4,1 Mio. wieder zweistellige EBITDA-Margen (13,7% der Umsatzerlöse) erzielen und damit in Größenordnungen zurückkehren, wie sie ecotel zuletzt Anfang 2022 erreicht hatte. Diese Margenverbesserung ist auf die Entscheidung des Vorstands zurückzuführen, das höhermargige Geschäftskundensegment zu forcieren und den netzübergreifenden Handel mit Telefonminuten - Schwerpunkt des Wholesale-Segments - eher opportunistisch zu entwickeln. Das nicht um Einmaleffekte bereinigte EBITDA hat sich im Geschäftsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr erwartungsgemäß auf EUR 7,4 Mio. (Vj.: EUR 12,4 Mio.) deutlich verringert; dies ist insbesondere auf im Vorjahr erzielte Einmalerträge aus dem Verkauf von Internetressourcen zurückzuführen. Die deutlichste Steigerung ergab sich beim operativen Cashflow, der sich im Geschäftsjahr 2024 um 22,4% auf EUR 7,5 Mio. verbesserte. Angesichts eines freien Cashflows von EUR 0,6 Mio. ist ecotel weiterhin ein nettoschuldenfreies Unternehmen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31996.pdf Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2101494 17.03.2025 CET/CEST °