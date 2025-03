Siemens Energy: Starke Zahlen beflügeln Aktie – Ist noch Luft nach oben?

Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0) präsentiert sich zum Auftakt des Geschäftsjahres 2025 mit neuem Schwung. Nach einer schwierigen Phase im Vorjahr, geprägt von Verlusten im Windkraftgeschäft, liefert der Münchner Energietechnik-Riese überzeugende Quartalszahlen und gewinnt das Vertrauen der Anleger zurück. Im ersten Quartal 2024/2025 meldete Siemens Energy ein deutliches Umsatzplus von sieben Prozent auf rund 8,9 Milliarden Euro. Besonders glänzte dabei die Sparte Grid Technologies, die zentrale Einheit für Netztechnologien, mit starkem Wachstum bei den Auftragseingängen. CEO Christian Bruch zeigt sich optimistisch: „Die Energiewende ist unser Turbo.“ Diese Aussage unterstreichen auch die Zahlen eindrucksvoll: Der operative Gewinn verbesserte sich deutlich auf 463 Millionen Euro, während auch der zuletzt angeschlagene Bereich Windenergie erste Stabilisierungstendenzen erkennen lässt.

Zwar bleibt Siemens Gamesa, die Windkrafttochter, weiterhin eine Herausforderung, doch eine Mitte 2024 verkündete Milliardenorder aus Saudi-Arabien könnte entscheidende Impulse liefern. Siemens Energy wurde mit einem 1,6 Milliarden US-Dollar schweren Projekt beauftragt, Schlüsseltechnologien für die gasbefeuerten Kraftwerke Rumah 2 und Nairyah 2 bereitzustellen. Diese Anlagen werden insgesamt 3,6 Gigawatt zur nationalen Stromversorgung beitragen – genug, um rund 1,5 Millionen Haushalte zu versorgen. Das Projekt umfasst zudem langfristige Wartungsverträge, welche die Betriebssicherheit der Anlagen über die nächsten 25 Jahre gewährleisten sollen.

Strategisch setzt Siemens Energy auf klare Wachstumstreiber: Wasserstofftechnologien, KI-basierte Netzsteuerungen sowie den Ausbau erneuerbarer Energien. Zuletzt sorgte eine exklusive Partnerschaft mit Rolls-Royce zur Lieferung von Komponenten für modulare Kernreaktoren für Aufsehen. Damit positioniert sich der Münchner Konzern zunehmend als essenzieller Player bei der globalen Energietransformation.

Am Kapitalmarkt herrscht entsprechend Zuversicht. Die Analysten der Deutschen Bank halten weiterhin an ihrer Kaufempfehlung fest und sehen Potenzial bis 65 Euro. Noch optimistischer gibt sich Berenberg mit einem ambitionierten Kursziel von 75 Euro. Der Analysten-Konsens liegt aktuell bei rund 60 Euro. Eine besondere Rolle könnte künftig das geplante Sondervermögen Deutschland spielen, von dem Siemens Energy als Anbieter moderner Energie- und Netztechnologien stark profitieren dürfte. Die politische Diskussion über milliardenschwere Investitionen in Infrastruktur und grüne Energietechnik könnte Siemens Energy zusätzlichen Schub verleihen. Vor allem Projekte in den Bereichen Netzstabilität, Energieübertragung und grüner Wasserstoff wären hier potenzielle Wachstumstreiber.

Siemens Energy Tageschart

Betrachtungszeitraum: 02.10.2020– 17.03.2025. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Charttechnisches Bild

Technisch betrachtet zeigt sich die Siemens-Energy-Aktie derzeit in robuster Verfassung. Seit Jahresbeginn konnte der Titel knapp zwanzig Prozent zulegen und nimmt aktuell erneut Anlauf auf das Allzeithoch bei 64,56 Euro. Dieses wurde Mitte Februar erreicht. Unterstützt wird der Kurs durch die 100-Tage-Linie, welche aktuell bei etwa 54,80 Euro verläuft und als solide Unterstützung dient. Sollte die Aktie das bisherige Allzeithoch nachhaltig überwinden, wäre aus technischer Sicht weiterer Spielraum nach oben möglich.

Tradingmöglichkeiten

Turbo Open End Bull auf Siemens Energy

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Siemens Energy Bull UG01BD 21,15 60,27 EUR 39,419469 EUR 3,01 Open End Siemens Energy Bull UG3PZU 7,90 60,27 EUR 53,046924 EUR 7.5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.03.2025; 14:25 Uhr

Turbo Open End Bear auf Siemens Energy

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Siemens Energy Bear UG2F28 7,54 60,36 EUR 67,376208 EUR 8.1 Open End Siemens Energy Bear UG31UN 15,85 60,36 EUR 75,916156 EUR 3.8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.03.2025; 14:25 Uhr

Faktor-Optionsscheine Long auf Siemens Energy

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Reset Barriere Faktor Laufzeit Siemens Energy Long UG0GUC 11,82 60,33 EUR 39,534147 EUR 3 Open End Siemens Energy Long UG2GW3 1,960 60,33 EUR 51,88248 EUR 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.03.2025; 14:25 Uhr

Faktor-Optionsscheine Short auf SAP SE

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Reset Barriere Faktor Laufzeit Siemens Energy Short UG308H 5,990 60,28 EUR 74,070513 EUR -4 Open End Siemens Energy Short UG3NLC 2,590 60,28 EUR 65,179713 EUR -10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.03.2025; 14:25 Uhr

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!