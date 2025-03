Berkshire Hathaway: Hervorragende Zahlen und 334. Mrd. USD Cash!

Buffett hat im 4. Quartal seine Anteile an Banken erheblich zurückgefahren

Als Berkshire Hathaway am 22. Februar 2025 seine Geschäftszahlen für das Gesamtjahr 2024 sowie für das 4. Quartal publizierte, fielen zwei Merkmale bei Letzterem besonders auf. Zum einen hatte das Investmentkonglomerat sich von einem Großteil seiner Anteile bei Banken getrennt. So verkaufte man 40,6 Mio. Anteile an der Citigroup, die gut drei Viertel der Gesamtposition entsprachen. Auch der Anteil an der Capital One Financial Corporation wurde mit dem Verkauf von 1,65 Mio. Aktien auf einen Bestand von 7,45 Mio. Papieren verringert. Selbst die Anteile der Bank of America, die zu den größten Positionen in Buffetts Portfolio zählt und deren Gewichtung Buffett bereits zwischen Juli und November 2024 um 25 % verkleinert hatte, wurden um weitere 14,7 % auf derzeit noch 680 Mio. Stücke reduziert. Zu den Verkäufen in diesem Sektor kamen weitere aus verschiedenen Bereichen hinzu. So trennte Buffett sich von 322.000 T-Mobile-US-Papieren, 921.000 Aktien des Rundfunkanbieters Liberty Media, 300.000 Anteilen des Holzstoffherstellers Louisiana-Pacific Corporation und 830.000 Aktien von Charter Communications, einem Spezialisten für Unterhaltungs- und Kommunikationsdienste. Außerdem reduzierte er den Portfolioanteil von Nu Holdings um 46,2 Mio. oder 53 % sowie den des Dialysedienstleisters DaVita.