OTS: Energiekonzepte Deutschland GmbH / Finanzstarker Investor jetzt fest an ...

Finanzstarker Investor jetzt fest an Bord: Übernahme von Energiekonzepte Deutschland GmbH durch Pemberton Asset Management abgeschlossen (FOTO) Leipzig (ots) - Die Energiekonzepte Deutschland GmbH (EKD) hat einen finanzstarken Investor jetzt fest an Bord geholt: Das Solarunternehmen aus Leipzig gibt heute bekannt, dass die Übernahme durch von Pemberton Asset Management beratende Fonds ("Pemberton") erfolgreich abgeschlossen wurde. Diese Transaktion festigt die finanzielle Stabilität von EKD nachhaltig, stärkt seine Wettbewerbsfähigkeit und eröffnet neue Wachstumschancen - vor allem bei der Entwicklung und Einführung digitaler Zukunftstechnologien für die Solarwende. Mit dem Kauf kann EKD auf das Know-How und die Ressourcen von Pemberton zurückgreifen und sich damit noch flexibler und robuster im schnelllebigen Markt positionieren. Zudem erhält EKD zusätzliches Kapital, das für die Weiterentwicklung des Produktportfolios genutzt wird. Dies ermöglicht es EKD, ihre strategischen Wachstumspläne weiter voranzutreiben und ihren Kundinnen und Kunden auch in Zukunft innovative und hochwertige Produkte und Services anzubieten. "Mit diesem Vertrag stellen wir uns zukunftsfit auf. In den vergangenen Wochen haben wir eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet und die Weichen für die kommenden Solar-Jahre gestellt. Gemeinsam gehen wir jetzt den nächsten Schritt unseres EKD-Wachstums-Plan. Wir bringen das beste Know-How unserer Experten zusammen und bekommen zusätzliche finanzielle Mittel, um noch mehr innovative und digitale Solar-Produkte und Services zu unseren Kunden zu bringen.", sagt Timo Sillober, Geschäftsführer von EKD. Zusätzliches Kapital ist ein wesentlicher Treiber für die erfolgreiche Transformation in einer dynamischen Marktphase und die Verwirklichung ambitionierter Produktpläne. In Zeiten wirtschaftlicher Chancen und Marktbewegungen ist es von größter Bedeutung, über ausreichende finanzielle Mittel zu verfügen, um notwendige Anpassungen und Innovationen voranzutreiben. Diese Mittel ermöglichen es EKD, Geschäftsmodelle zu optimieren, neue Technologien zu implementieren und ihre Marktposition zu stärken. Gleichzeitig ist das Kapital entscheidend für die Umsetzung von Produktplänen, da es die Entwicklung und Markteinführung neuer Produkte und Dienstleistungen unterstützt. Ein weiterer Vorteil besteht darin, die notwendige Stabilität und Flexibilität zu schaffen, um sowohl kurzfristige Herausforderungen zu meistern als auch langfristige strategische Ziele zu erreichen. Über Pemberton Asset Management Pemberton Asset Management ist ein führender europäischer Vermögensverwalter mit Sitz in London und weiteren Standorten in ganz Europa, einschließlich Frankfurt und München. Pemberton Asset Management verwaltet über 23 Milliarden Euro für institutionelle Anleger, unter anderem Versicherungen, Pensionskassen und Staatsfonds. Über Energiekonzepte Deutschland GmbH (EKD) Mit über 40.000 installierten Anlagen und einem umfassenden Netzwerk aus Fachkräften sorgt Energiekonzepte Deutschland jedes Jahr für circa 70 Millionen Euro Stromersparnis bei ihren Kunden. Damit setzen sie neue Maßstäbe am Energiemarkt. Dank der Vernetzung aller Komponenten, wie Solaranlage, Stromspeicher, Wallbox und einem intelligenten Energiemanagementsystem bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, die ihren Kunden sowohl die Energieerzeugung als auch die Optimierung des Stromverbrauchs so effizient und einfach wie nie gestaltet. Mit dem Ganzjahresenergiesystem EKD 365+ erhalten die Kunden mehr Energie, Autarkie und Sicherheit. Alles über EKD finden Sie hier: https://www.ekd-solar.de/ Pressekontakt: Energiekonzepte Deutschland GmbH Julia Neuer mailto:Presse@ekd-solar.de Torgauer Straße 336 04347 Leipzig Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172014/5992907 OTS: Energiekonzepte Deutschland GmbH